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Телеканал СТБ / Наречена для тата: каким будет знакомство пап и невест?

Наречена для тата: каким будет знакомство пап и невест?

Телеканал СТБ

Во вторник, 30.01.2018, на телеканале СТБ состоится премьера семейного реалити-шоу «Наречена для тата». Пять одиноких отцов с детьми будут учиться заново строить взаимоотношения для создания крепкой счастливой семьи. С какими парами познакомится зритель в выпуске 1 и каким будет первое свидание участников, узнайте прямо сейчас!

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В премьерном выпуске «Наречена для тата» зрители познакомятся с тремя парами и узнают, как прошла первая встреча участников.

Невестой Михаила Вирича станет девушка со сложной жизненной историей. В поисках семейного счастья она пришла на проект «Наречена для тата». Сможет ли невеста найти общий язык с мамой Михаила и, главное, его дочкой Зоей?

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А вот Марата Осипова ожидает розыгрыш от будущей невесты. Первая встреча участников пройдет достаточно напряженно. Помешает ли это паре строить отношения в дальнейшем?

Для третьей невесты сюрпризом станет то, что ее избранник, Юрий Шпилька, живет в селе. Невеста приедет в дом героя, где познакомится с сельским бытом и жизнью Юры. Сможет ли девушка с большого города свыкнуться с сельской жизнью?

Смотрите премьеру шоу «Наречена для тата» во вторник, 30.01.2018, на телеканале СТБ!