PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Любовный гороскоп на февраль 2018: чего ждать каждому из знаков зодиака

Любовный гороскоп на февраль 2018: чего ждать каждому из знаков зодиака

Телеканал СТБ

Любовный гороскоп на февраль 2018 года открывает перед знаками зодиака особые перспективы: судьбоносные знакомства, разрешение давних конфликтов, кардинальные перемены и многое другое. Тем более совсем скоро самый романтический праздник года. Что звезды предрекают в личной жизни именно вам? Читайте любовный гороскоп на февраль в нашем материале!

Любовный гороскоп на февраль 2018

Любовный гороскоп на февраль 2018 года — Овен

Овны, остудите в феврале свою пылкую натуру! Для ревности поводов нет, поэтому лишний раз не становитесь инициатором выяснений. Это отличный месяц, чтобы привести к идиллии состояние души и тела. Отправляйтесь в зал, на новые курсы. А может, в бассейн? Новый опыт улучшит общение с половинкой, а для одиноких Овнов это отличный шанс встретить своего человека.

Читайте также: Гороскоп на месяц: чего ждать в феврале 2018 каждому из знаков зодиака

Любовный гороскоп на февраль 2018 года — Телец

Тельцам последний месяц зимы напомнит о проблемах в личной жизни. Хорошенько прислушайтесь к внутреннему голосу, он поможет найти верное решение споров. Старайтесь пропускать негатив мимо себя и не принимать поспешных решений. Для одиноких представителей февраль 2018 сулит затишье в любовной сфере. Но затишье ведь только перед бурей…

Любовный гороскоп на февраль 2018 года — Близнецы

Близнецам в феврале звезды советуют перестать идеализировать партнера и ожидать большего, нежели возможно. Несоответствие ожидания и реальности может завести вас в эпицентр конфликтов. А вот одинокие Близнецы вспомнят о прежних любовных интригах, но второй раз лучше обойти экс-половинку стороной, окружайте себя новыми людьми. Возможно, именно новые встречи станут судьбоносными.

гороскоп на февраль 2018

Любовный гороскоп на февраль 2018 года — Рак

Февраль – идеальный месяц, чтобы открыть половинке новые грани себя. Вспомните ваш последний задушевный разговор, возможно, стоит повторить? Разнообразьте откровения романтической атмосферой, и последний месяц зимы станет самым теплым. Перед одинокими Раками откроются новые перспективы на личном фронте, смело берите инициативу в свои руки!

Любовный гороскоп на февраль 2018 года — Лев

Львам февраль 2018 года сулит море эмоций на любовном фронте. Побалуйте свою половинку оригинальным и неожиданным подарком – это задаст настроение и легкость всему месяцу. Плодотворным февраль окажется и для одиноких Львов – новое знакомство подарит особые эмоции, которые имеют все шансы перерасти в нечто большее.

Читайте также: Любовный гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на февраль 2018 года — Дева

Девы, ваш февраль будет полон страсти и любви. При этом не так уж и важно, сколько длятся ваши отношения и есть ли они. Влюбленных ожидает второе дыхание, а одиноких Дев – новые объекты симпатий. Это ваш месяц, пользуйтесь удачей во всех сферах!

Любовный гороскоп на февраль 2018 года — Весы

В феврале звезды сулят Весам проработку давних конфликтов, кардинальных перемен на любовном фронте не предвидится. Последний месяц зимы идеален, чтобы взвесить все «за» и «против». Семейным парам это поможет решить спорные вопросы и вернуть гармонию, а одиноким представителям – разобраться в причинах минувших любовных неудач.

Любовный гороскоп на февраль 2018 года — Скорпион

Для семейных Скорпионов февраль – время домашнего уюта, заботы о своей половинке и тихого счастья в отношениях. Месяц будет складываться нетипично для знака – умиротворенно, в хорошем смысле этого слова. Одиноким Скорпионам удача также благоволит. Новые знакомства обещают иметь продолжение.

любовный гороскоп февраль для знаков зодиака

Любовный гороскоп на февраль 2018 года — Стрелец

Начало февраля для Стрельцов будет складываться совершенно спокойно, а вот середина и конец месяца подарят что-то новенькое. Для семейных представителей это неожиданные сюрпризы от партнера, для одиноких Стрельцов – хороший период, чтобы проявить инициативу, признаться в своих чувствах или отправиться на поиски своей половинки.

Любовный гороскоп на февраль 2018 года — Козерог

Козероги, вокруг вас будет витать романтика. Забудьте о вопросах карьеры и всецело погрузитесь в чувственную атмосферу любви. Устройте для своей половинки романтический вечер или отправьтесь на уикенд в другой город. Одиноким Козерогам стоит посещать больше мероприятий и новых заведений, удача будет с вами.

Любовный гороскоп на февраль 2018 года — Водолей

В феврале Водолеям стоит четко прояснить вопрос: «На правильном ли я пути?». Если ответ оказался неудовлетворительным, стоит либо изменить направление, либо отношение к вопросу. Не путайте свою половинку, сперва разберитесь в собственных чувствах. Если же вас все устраивает – продолжайте в том же духе. Одиноким Водолеям месяц также сулит метания в любовной сфере. Вам лучше побыть наедине с собой и друзьями, новые знакомства вряд ли будут иметь продолжение.

Любовный гороскоп на февраль 2018 года — Рыбы

Для Рыб февраль 2018 – отличное время, чтобы узнать партнера еще ближе. Проведите больше времени вместе, поднимите темы, о которых не говорили раньше, посмотрите детские альбомы друг друга или отправьтесь в гости к родителям. Одиноким представителям знака пора взять инициативу в свои руки и сделать первый шаг, а то и два!

Что бы не предрекал любовный гороскоп на февраль 2018 года, пусть последний месяц зимы окутает вас романтикой и теплом!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.