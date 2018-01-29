«Давай поговоримо про секс»-4: героинями выпуска 1 станут матери-одиночки

Завтра, 30 января, в эфире – первый выпуск самого пикантного шоу страны «Давай поговоримо про секс»-4! В студии появятся две героини, которые сами воспитывают детей. Эксперты помогут разобраться в проблемах матерей-одиночек, расскажут, как пережить предательство со стороны любимого и снова начать доверять мужчинам после развода, а также объяснят, как правильно познакомить ребенка с новым избранником.

В выпуске 1 «Давай поговоримо про секс»-4 зрители познакомятся с Анастасией, гражданский муж которой бросил ее, как только узнал, что она беременна. С тех пор девушка не доверяет мужчинам и в каждом представителе противоположного пола, который проявляет к ней интерес, видит потенциального предателя. Она надеется, что проект поможет ей не зацикливаться на прошлом негативном опыте и научит, как привлечь в свою жизнь достойного партнера, который станет любимым мужем для нее и хорошим отцом для ее двухлетней дочки.

А вот киевлянка Наталья после восьми лет в статусе матери-одиночки готовится к свадьбе. Ее избранник, Роман, очень хочет сблизиться с ее восьмилетней дочерью Машей, но девочка воспринимает появление нового мужчины в жизни их семьи в штыки. Девочка ревнует Наталью к ее жениху. Наталья умоляет экспертов проекта помочь ей помирить Романа и Машу и посоветовать, как сделать так, чтобы оба дорогих ее сердцу человека были счастливы.

Как же правильно познакомить ребенка с будущим мужем? Что делать, если он внезапно застал вас за занятием сексом с новым партнером? А также не пропустите: эротический мастер-класс для пар, проживающих с ребенком в однокомнатной квартире! Мы научим, как иметь разнообразную сексуальную жизнь без риска быть пойманными на горячем.

Смотрите самое откровенное шоу «Давай поговоримо про секс. Мать одиночка: второй шанс» 30 января в 22:30 на телеканале СТБ!