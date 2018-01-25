На прошлой неделе стало известно, что TAYANNA снова примет участие в Национальном отборе на Евровидение. Пока певица не представила песню, с которой планирует штурмовать самый масштабный песенный конкурс, зато на ее youtube-канале появился новый ролик на песню «Кричу». Видео продолжает сюжетную линию клипа «Шкода».

Пролог к видео раскрывает дальнейшее развитие отношений главных героев: «Я співаю цю пісню, як колискову. В ній немає смутку, але є спогади…»

«Кричу» — седьмой видеоклип, созданный Аланом Бадоевым для своей музы. Саундпродюсером трека выступил ROZHDEN, ранее работающий над хитом «Шкода».

Напомним, в этом году TAYANNA снова поборется за право представить Украину на самом престижном музыкальном конкурсе. Певица выступит во втором полуфинале Нацотбора на «Евровидение» под 4 порядковым номером с песней «Леля».

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