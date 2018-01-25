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Телеканал СТБ / «Следствие ведут экстрасенсы»: отцовский подклад

«Следствие ведут экстрасенсы»: отцовский подклад

Телеканал СТБ

28 января 2018 года в 19:00 в эфир телеканала СТБ выйдет третий выпуск программы «Следствие ведут экстрасенсы». На сей раз эксперты отправятся в село Воскресенское Николаевской области, ведь именно туда ясновидящих позовет… дух женщины без головы! Экстрасенсы попытаются разобраться, что за зловещая сила охотится на женщину и ее маленькую дочь!

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Город Николаев. После очередного расследования эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы» Яна Пасынкова и Рубина Цыбульская должны будут возвращаться в Киев. Однако случится непредвиденное… Утром цыганская ясновидящая куда-то исчезнет.

«Мы переночевали в отеле и утром уже собрались выезжать, а Рубины все нет и нет. Поднялись с администратором в ее номер – дверь открыта, никого. Куда она могла деться? С трудом до нее дозвонились. И то, что я услышала, меня очень озадачило», – расскажет Яна Пасынкова.

Окажется, что Рубина отправилась на древнее кладбище, куда ее привел дух обезглавленной женщины.

«Мне приснился сон: я увидела женщину, которая просила меня о помощи. Она хотела, чтобы я ее нашла. Эта женщина  очень красивая, у нее светлые волосы, она высокая. А на ее шее был шарф, который скрывал кровавую рану. Ее голову украли», – шокирует увиденным Рубина Цыбульская.

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Но кто мог украсть голову у покойницы? Могила настолько стара, что, возможно, это дела давно минувших дней…

Поработав с картой местности, ясновидящие выяснят, что виновница ужасного инцидента находится в селе Воскресенское, в 15 км от города Николаев.

По приезду на место расследования Яна и Рубина встретятся с женщиной по имени Инна, которая сознается в содеянном, шокировав тем самым даже опытных экспертов. По их словам, тревожить покойников – непростительный грех, что не может остаться безнаказанным.

Какую беду навлекла на свою семью женщина? Почему у ее маленькой дочери бывают приступы удушья? И действительно ли экстрасенсы станут свидетелями убийства – узнайте в третьем выпуске нового сезона уже в это воскресенье, 28 января в 19:00 на СТБ.

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