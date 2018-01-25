Группа Quest Pistols Show представила талантливую видеоработу на песню «Убью» при участии полуфиналиста Нацотбора на Евровидение-2018 СONSTANTINE. Узнать больше о том, как родилась идея клипа, о чем он повествует, какими были съемки, а также посмотреть чувственное музыкальное видео предлагаем в нашем материале.

Съемки клипа на песню «Убью» проходили в Киеве в ноябре прошлого года.

Идея песни заключается в сложности и порой необъяснимости любовных взаимоотношений, а сам клип рассказывает определённую историю пересечения разных героев и их жизней в одном месте. В клипе показаны отдельно взятые образы и роли, которые скрыты в личностях и характерах каждого из участников, в совокупности это вытекает в интересную видеоработу, в которой можно проследить одновременно несколько разных сюжетных линий.

Мысль о создании дуэта с Constantine (Мастерская Ивана Дорна) пришла в голову продюсеру и идейному вдохновителю Quest Pistols Show – Юрию Бардашу.

Абсолютно все с первых нот пришли в восторг от тембра и манеры исполнения Constantine, поэтому было принято решение о записи совместного трека.

Сама задумка видео представляет собой black tie вечеринку, на которой каждый герой открывает и демонстрирует остальным свои неподдельные эмоции и чувства.

По признаниям самих исполнителей, съемки клипа проходили в непринужденной обстановке, в роли режиссера видеоролика выступил небезызвестный Айсултан Сеитов, снявший клипы для множества исполнителей отечественной рэп- и поп-сцены, а также ставший режиссером рекламных роликов известных брендов. Съемки проходили по выверенному плану, но при этом все было достаточно легко, и в этот раз, по словам участников, все обошлось без курьезных случаев.

Сами участники коллектива QPS предстают в необычных для себя образах, которые идеально вписываются в концепцию музыкального видео.

Смотрите клип Quest Pistols Show ft. Constantine – «Убью» онлайн на stb.ua:

Читайте также: Все песни участников Нацотбора на Евровидение-2018