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Яна Соломко (Solomon) - Мата Хари: слушать новую песню и смотреть клип | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Яна Соломко: финалистка шоу «Холостяк» представила новый клип

Яна Соломко: финалистка шоу «Холостяк» представила новый клип

Телеканал СТБ

Финалистка шоу «Холостяк», а также ведущая 6 сезона проекта «Зважені та щасливі» Яна Соломко представила восточный клип на песню «Мата Хари» под своей родовой фамилией Solomon. Подробнее – в материале.

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Яна Соломко с дочкой успели не только посмотреть Майами, но и снять клип в тандеме со стилистом Лесей Патокой. Несмотря на то, что многие СМИ писали о том, что Яна переехала на ПМЖ в Майами, певица на самом деле ездила на другой континент снимать клип. Новая работа вышла под родовой фамилией Соломон.

«Мне всегда нравилась восточная музыка, в ней есть магия. Думаю, это из-за того, что она очень похожа на украинские народные песни или, может, у меня есть корни по отцовской линии. Однако, я долгое время ничего не знала о своем отце и долгое время даже морально боролась с этой силой притяжения к Востоку», признается Яна.

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По словам артистки, Соломон настоящая фамилия ее дедушки Авраама. Во времена холокоста, когда в Польше погибло 90% евреев, он был вынужден изменить свою судьбу и поменять фамилию на Соломко. Яна убеждена, что ее дедушка сделал это для своего рода, тем самым дав и ей шанс родиться – иначе в то время было не выжить. Сейчас она хочет продолжать свой творческий путь под родовой фамилией, что станет данью уважения к родному человеку, которого она искала десять лет.

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Новое видео Solomon «Мата Хари» получилось манящим и интригующим. Магия Востока читается в ритмах, в оригинальном черно-белом решении и, конечно же, нарядах, которые Яна создала со звездным стилистом Лесей Патокой.

«Я уверена, что абсолютно в каждой девушке внутри живет как хранительница очага, так и королева. И мы не должны бояться давать волю чувствам, чтобы держать баланс», убеждена Яна.

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Клип на песню «Мата Хари» Яна со своими друзьями Олегом Богданом и Олегом Шевчишиным снимали на берегу океана в Майями. По словам Solomon, реализовать идею помогла замечательный человек и гениальный стилист Леся Патока.

«Мне очень нравится, когда в женщине есть загадка. Мы с Лесей черпали идеи в восточной культуре», рассказывает Solomon.

К слову, съёмки клипа проходили одну ночь. Режиссёром работы выступила сама певица.

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