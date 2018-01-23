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Мода 2018: хитрые уловки в одежде | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Модные аксессуары 2018: что в тренде в этом сезоне

Модные аксессуары 2018: что в тренде в этом сезоне

Телеканал СТБ

Незаменимыми атрибутами любого женского образа являются аксессуары. К ним можно отнести сумки и шарфы, очки и зонтики, перчатки и ремни, а также некоторые виды украшений. Все эти детали помогут нынешним модницам придать их луку завершенности и сделать образ более ярким. Какие модные аксессуары будут в тренде в 2018 году  — читайте в нашем материале.

Осенне-зимний сезон:

  • Зонты

В этом сезоне в тренде зонты с яркими расцветками и необычными принтами. Очень актуальны зонты в виде трости, а также с большим прозрачным куполом.

  • Шарф

В 2018 году известные дизайнеры предлагают огромное изобилие шарфов. Все они очень разные и по цветовой гамме, и по материалу, из которого изготовлены. Это может быть вязаное кашне или натуральный мех. И самое важное то, что их главная цель в этом сезоне — привлечь к себе внимание.

  • Платки

Платки шестидесятых годов вновь возвращаются в моду. Их можно подобрать под любой лук. Яркие однотонные или с небольшим узором платки хорошо будут смотреться как с шубой, так и с кожанной курткой.

Такие аксессуары в холодный период предназначены в первую очередь для того, чтобы принести практическую пользу, а уже потом  — эстетическую.

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Весенне-летний сезон:

  • Очки

Уже не один год среди заядлых модниц всего мира пользуются популярностью имиджевые очки. Варианты на каждый день и более экстравагантные для вечернего выхода  найдут свое место и в этом сезоне. Оригинальные формы и необычные текстуры оправ  —  все это смело можно использовать для создания своего образа.

  • Украшения

Вот, пожалуй, самый любимый аксессуар каждой девушки  — украшение. В 2018 году на пике популярности будет массивность таких атрибутов, как кулоны и цепочки, браслеты и серьги из искусственных и драгоценных металлов, которые отлично дополнят любой образ.

  •  Аксессуары для волос

Нужно отметить, что модным аксессуаром для волос в этом году будут заколки из жемчуга. Камень при этом должен быть натуральным и небольшого размера.

К внесезонным аксессуарам следует отнести ремни, сумки и кошельки. Актуальными моделями ремней в 2018 году будут тонкие пояса-цепочки. Их следует не застегивать, а просто завязывать на поясе, также можно носить по два и больше ремней одновременно.

Что касается сумок, то в тренде будут рюкзаки и клатчи, а также так называемые «мешки».  Сумки могут быть сделаны в форме какого-то предмета: фотоаппарат, торт и т. д., а вот рюкзаки с необычным дизайном выделят вас и придадут яркости образу.

Стоит помнить, что аксессуары  — это очень важная деталь наряда любой девушки. Поэтому подбирать их стоит не только по последним трендам моды, но и согласно своим предпочтениям и гардеробу.