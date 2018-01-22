У кого сегодня день ангела? Список именин в период с 22 по 28 января 2018

Думаете, у кого на этой неделе именины? Специально для вас мы подготовили список имен тех людей, у кого сегодня день ангела, чтобы вы смогли поздравить именинников. Кто празднует в период с 22 по 28 января день ангела — читайте в нашем материале.

22 января

Филипп

Святитель Филипп был высокого происхождения, перенявший у своей матери любовь к Богу. В 30 лет ушел в монастырь. Около десяти лет выполнял духовную работу. Из-за своего характера, лишился жизни, так как перечил самому Ивану Грозному.

23 января

Григорий

Григорий отличался знаниями от своих сверстников в IV веке. Школьное образование начал с преподавателями-язычниками, а позже, когда стал мастером риторики, начал преподавать в школах. Был яростным противником арианов. Имел большое влияние на прихожан и внушал им христианские ценности.

24 января

Михаил

Преподобный Михаил имел происхождение из рода бояр, но это ему никогда не нравилось и он унижал себя перед людьми. Покинув родной дом и притворившись бедным, он отправился в монастырь. За свои старания был вознагражден Господом даром чудотворения. Также был противником греха людского, за что открыто предрекал возмездие, и все его пророчества были правдивыми.

25 января

Татьяна

Великомученица Татьяна воспитывалась отцом и тайно верила в единого Бога. Приняв обет целомудрия, оставила дом и начала служить в храме. Имела дар облегчать страдания больным. Была схвачена язычниками, но Татьяна силой молитвы разрушала все попытки крушения храма. Ангелы настолько оберегали девушку, что она выдержала все пытки, из ее ран лилась не кровь, а молоко. И когда даже огонь не смог навредить ей, девушку казнили – отсекли голову мечом.

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26 января

Яков

Яков строго воспитывался в семье христиан. Получил лучшее образование того времени. Свои духовные подвиги творил, когда совсем в юном возрасте стал отшельником и ушел в горы. За свое терпение был награжден даром предвидения. Когда слава Якова дошла до низибийцев, начал преподавать в школах. Его трактаты стали лучшими в богословской литературе.

27 января

Нина

Когда девочке было всего 12 лет, она вместе с родителями переехала с Грузии в Иерусалим. После прочтения книги Священного Писания узнала, что в Грузии находится святыня. Она очень хотела просветить людей о Боге, поэтому молилась каждый день, чтобы поехать обратно в свою страну. Так и случилось. Переехав обратно, Нина рассказывала людям о христианстве. Живя в полном одиночестве в горах, иногда спускалась для просвещения местных жителей.

28 января

Павел

Преподобный Павел был духовным отцом монахов. После смерти родителей он покинул свой дом и ушел жить в пустынную местность, где постоянно молился. Когда он был при смерти, рядом был его ученик Антоний. По его словам, когда Павел умирал, было видно, как его душу окружили ангелы и забрали на небеса.