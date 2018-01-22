Начало нового 2018 года обещает преподнести каждому знаку массу приятных сюрпризов. Огненный Петух уже практически готов покинуть свой престол, однако до наступления восточного Нового года этого не случится. Астрологи советуют проанализировать свои успехи за прошлый год. Удалось ли вам осуществить все задуманное? Если нет, то скорее нужно закончить начатое, иначе Собака будет рычать на вас весь год. Чего ожидать каждому из знаков зодиака, расскажет наш гороскоп на январь 2018.

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Гороскоп на январь 2018 – Овен

Огненный Петух еще не спешит прощаться и уступать место земляной Собаке, а продолжает следить за радостными событиями в жизни Овнов, принося им удачу и оберегая от неприятностей. Ведь огонь – ваша стихия! Многим Овнам в январе 2018 года надо будет выбирать между любовью и карьерой. Если выбор упадет на любовь, то уже к концу года возможно узаконивание отношений. А если на первое место станет карьера, что наиболее вероятно для представителей этого знака, то лучше забыть про ваши чувства. Существует большая вероятность, что руководство предложит отправиться в длительную заграничную командировку.

Гороскоп на январь 2018 – Телец

С первых дней Нового года Тельцы с головой погрузятся в решение бытовых проблем, где настроение оставляет желать лучшего. Но не расстраивайтесь, новые знакомства — как раз то, что вам поможет выйти из этого состояния. Вас ждут приключения на любовном фронте, интриги, а также романы — в начале года это хороший знак. Возможно, вы встретите человека, который станет достойным спутником жизни. Но в то же время не стоит забывать о себе. Год Собаки ставит Тельцам ультиматум: если в январе вы не займётесь своим здоровьем, рискуете оказаться на больничной койке, и тогда придётся пройти долгий путь к выздоровлению.

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Гороскоп на январь 2018 – Близнецы

Январь подарит Близнецам положительные эмоции. В этом месяце вы действительно начнете жизнь с чистого листа. Звезды сулят множество положительных перемен, которые в корне изменят вашу жизнь. Новые знакомства в январе окажутся очень полезными, с перспективой успешной совместной деятельности в будущем. Одиноким Близнецам звезды советуют почаще выходить в свет, блистая своей яркой внешностью. В конце месяца на работе непременно отметят ваше упорство и трудолюбие — это проявится в виде большого денежного поощрения от благодарного начальства.

Гороскоп на январь 2018 – Рак

Настало время впустить в своё сердце немного искренности и любви, вы ощутите поддержку дорогих людей. На личном фронте пока затишье. Заветное повышение по службе получит Рак, который не опускал клешни и на протяжении нескольких лет уверенно работал над собой. Начальнику нравятся целеустремленные личности, которые ответственно относятся к выполнению своих обязанностей. Постарайтесь дозировать свое пребывание на работе, иначе рискуете превратиться в офисного планктона.

Гороскоп на январь 2018 – Лев

Лев – самый темпераментный знак зодиака. Честные, справедливые и надёжные хищники готовы покорять новые горизонты. Эти качества можно смело использовать в бизнесе, январь приготовил Львам немало приятных сюрпризов. 2018 – это год новых возможностей, которые обязательно нужно воплотить на все 100%. Обязательно уделите время решению личных вопросов, вам удастся наладить общение с людьми, которые на какое-то время исчезли из жизни. Январь 2018 года порадует каждого представителя этого огненного знака – серьёзных проблем со здоровьем точно не предвидится. Вам следует отказаться от кофе и постараться больше отдыхать.

Гороскоп на январь 2018 – Дева

Девы в январе обретут душевное равновесие, получат ответы на все нерешенные вопросы. Обращайте внимание на каждую мелочь, которая происходят в вашей жизни, иначе вы рискуете пропустить что-то очень важное для вас. В январе 2017 года активизируются старые знакомые, те, с кем вы давно оборвали все связи, захотят с вами возобновить дружеские или деловые отношения, они окажутся для вас весьма выгодными. Месяц обещает быть насыщенным и покажет новые краски серых будней. Не забывайте о том, что счастье любит тишину. О своих достижениях и невероятных успехах не нужно рассказывать малознакомым людям. Те, кто вас по-настоящему любят, догадаются обо всем сами, а от злых языков лучше держаться подальше.

Гороскоп на январь 2018 – Весы

Январь 2018 года для Весов станет годом открытий, но это лишь при одном единственном условии – терпение. Месяц обещает быть горячим, ведь очень скоро Весы станут счастливыми обладателями заветных денежек. Вы так давно мечтали благоустроить своё материальное положение, и пришло время сделать шаг навстречу своей мечте. Конкуренты, глядя на вас, начнут распускать сплетни. Будьте готовы к тому, что к вам начнут обращаться за советами по поводу открытия собственного бизнеса. Весам следует не забывать о своём иммунитете, так как зима в самом разгаре. Необходима ударная доза витаминов. Можно записаться в бассейн, либо же нырнуть в прорубь. А вот тренажёрный зал и правильное питание помогут привести тело в тонус.

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Гороскоп на январь 2018 – Скорпион

Скорпионам предстоит нелегкий месяц, в котором придется приложить все силы, чтобы выйти с победой из трудной жизненной ситуации. Вам покажется, будто родные, друзья и коллеги стараются вывести вас из себя, донимая бесконечными просьбами и неудобными вопросами. На самом деле, просто пришло время разрешить накопленные конфликты. Стоит спокойно пояснить причины ваших поступков. Одиноким представителям этого знака вряд ли удастся найти себе пару. А вот в сфере финансов Скорпионов ожидает небывалое везение. В месяц, когда прочие знаки зодиака будут тратить накопления прошлых периодов, вы сможете получить прибавку к зарплате или вернуть старый долг.

Гороскоп на январь 2018 – Стрелец

Даже минусовая температура за окном не помешает Стрельцам воплотить в жизнь все планы. Астрологи пророчат немало успешных шансов, которыми обязательно стоит воспользоваться, чтобы укрепить свое материальное положение. На работе дела будут решаться так быстро, как будто в помощь Стрельцам была отправлена добрая фея. Продвигайтесь к намеченной должности, демонстрируя свои лучшие профессиональные качества. Встретить интересную личность или возможно вторую половинку Стрельцы смогут на выставке, киносеансе или дружеской тусовки в пабе, так что не сидите дома на выходных. Если вы давно хотели бросить курить, начало года как раз способствует этому. И помните, что физические нагрузки обязательно сочетайте со здоровой едой.

Гороскоп на январь 2018 – Козерог

В начале месяца Козероги погрузятся в череду веселых развлечений, дружеских поездок и застолий. Однако помните, что праздники имеют свойство заканчиваться. Чтобы не экономить на всем до конца месяца, постарайтесь вовремя выйти на работу. Хорошие шансы на получение дополнительной прибыли январь подкинет тем, кто занимается собственным бизнесом – пока ваши конкуренты еще отдыхают на курортах, покупатели подкинут Козерогам несколько крупных заказов. Также прислушайтесь к своему организму – пора наконец-то сдержать слово, данное в прошлом году, и начать вести активную жизнь. С первого месяца нового года вам стоит записаться в зал или бассейн, чтобы уже с появлением теплых деньков поразить окружающих совершенной фигурой.

Гороскоп на январь 2018 – Водолей

Январь 2018 года для стихии Воздух будет весьма плодотворным. Наконец-то Водолей отпустит чувства ко второй половинке, которые его ранее съедали и можно смело начинать жизнь с чистого листа. Продвижение по карьерной лестнице для вас станет фанатичной идеей, так что придётся приложить немало усилий, чтобы добиться поставленной цели. В случае, если вам надоест ходить каждый день на работу – можно кардинально изменить свою жизнь, достаточно сделать шаг навстречу своим самым сокровенным желаниям. Личная жизнь наладится, правда, не так быстро, как вам этого хочется. Следите за своим самочувствием, иммунитет может ослабнуть в это время и принести массу проблем.

Гороскоп на январь 2018 – Рыбы

Представители этого знака могут не переживать – январь будет для них совершенно нейтральным месяцем. Жизнь Рыб не выйдет из привычной колеи, а ваша низкая активность приведет к тому, что одиночки вряд ли смогут встретить свою половинку – большую часть свободного времени они будут сидеть дома, просматривая новые серии любимых сериалов. Авралов на работе не предвидится – Рыбам предстоит неспешно подтягивать хвосты и заниматься текущими делами. Астрологи рекомендуют вам недельку отдыха, чтобы хватило сил на весь грядущий год, поэтому готовьтесь к всевозможным поездкам и путешествиям.

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