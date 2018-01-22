Андрей Бедняков впервые показал дочь Ксению

Шоумен и ведущий шоу «Х-фактор» Андрей Бедняков стал папой более двух лет назад, но только сейчас его жена Анастасия Короткая решилась показать миру лицо дочери Ксении. Настя опубликовала семейное фото на своей странице в Instagram: счастливые мама, папа и дочь вместе отдыхают на Мальдивах. Подробнее читайте в нашем материале.

Публикация от nastyakorotkaya (@nastyakorotkaya) Янв 20, 2018 at 3:19 PST

Ранее звездная пара не спешила публиковать снимки ребенка: немногочисленные фото с дочерью были сделаны так, чтобы лицо не попало в кадр. Поэтому свежая публикация с малышкой вызвала шквал эмоций поклонников в комментариях, которые активно пытались определить, на кого же похожа девочка.

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На фото маленькая Ксения показывает язык. Ее мама подписала это фото так: «Кто ее научил? Намекну — Бедняков! Всему самому необходимому в жизни учат папы!».

Напомним, что свой длительный роман Андрей и Настя тоже скрывали на протяжении нескольких лет, а в 2014 году они уже официально стали мужем и женой. В 2015 году у звезд родилась дочь, имя которой они не разглашали публике в течение года.

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