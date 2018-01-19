«Следствие ведут экстрасенсы»: украденный голос

21 января 2018 года в 19:00 зрители телеканала СТБ увидят второй выпуск нового сезона программы «Следствие ведут экстрасенсы». В этот раз эксперты отправятся в поселок Худолиевка Черкасской области, чтобы выяснить причину мистического исчезновения голоса одной из местных жительниц.

Любови Хижняк 52 года. Увлечением всей ее жизни был местный вокальный ансамбль. Женщина была солисткой с поистине чарующим голосом. Но два года назад случилось невероятное! Как-то утром Люба позвонила невестке, но не смогла выговорить ни слова. Случившееся с голосом женщины было настоящей загадкой, ведь травм или стрессов, которые могли бы привести к подобному, у женщины не было. Кроме того, родственники уверены: исчезновение голоса не может быть наследственным.

Шли дни, а голос у Любы так и не появился. Напуганные родные забили тревогу и, подозревая инсульт, вместе с ней бросились к врачам. Два года скитаний по государственным больницам, частным клиникам и медицинским институтам по всей Украине не дали никаких результатов. И только при обследовании в нейрохирургическом институте Харькова врачи пришли к выводу, что внезапное исчезновение голоса похоже на редкий симптом болезни Лу Герига. Однако случай Любы уникальный, ведь единственным симптомом была неспособность говорить. Всего за два года веселая и жизнерадостная Люба превратилась в замкнутую женщину. Она почти не выходит из дома и мало с кем общается. Люба больше не приходит на репетиции, не ездит на концерты.

Женщина обратилась за помощью к экстрасенсам, ведь уверена, что дар речи у нее забрала нечистая сила. Однако самый большой страх Любы в том, что следующими жертвами могут стать ее дети и внуки.

Помочь Любе согласятся постоянные эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы»: ясновидящая из Чехии Ольга Калинова и таролог Яна Пасынкова.

«Я вижу на вашей шее черные отпечатки рук – это след нечистой силы. Именно она забрала ваш голос», – скажет ясновидящая Ольга Калинова во время расследования.

Какая мистическая сила украла у Любы голос, а теперь пытается забрать ее на тот свет – узнайте 21 января в 19:00 на СТБ.

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