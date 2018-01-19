Как использовать мицеллярную воду и как выбрать

Мицеллярная вода давно стала неотъемлемой частью повседневного ухода за кожей лица. Это универсальное средство решает сразу несколько задач, обеспечивая очищение, увлажнение и даже защиту от негативных факторов окружающей среды. Подробнее о том, как выбрать мицеллярную воду в зависимости от типа кожи и как правильно ее применять, читайте в нашем материале.

Мицеллярная вода – это мягкое очищающее средство, которое эффективно удаляет с кожи любые загрязнения, жир и декоративную косметику. Важное преимущество заключается в отсутствии в составе спирта и мыла, что позволяет сохранять гидролипидный баланс. Кроме того, мицеллярная вода не требует смывания, а значит, использовать продукт можно практически где угодно. Как делать это правильно? Для начала попробуем разобраться, какая «мицеллярка» подходит именно вам.

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Виды мицеллярной воды по типу кожи

Нельзя назвать мицеллярную воду незаменимым продуктом, однако она удобно сочетает в себе свойства сразу нескольких средств по уходу за кожей, а еще – не имеет никаких возрастных ограничений. Чтобы добиться наилучшего результата, рекомендуем обратить внимание на компоненты мицеллярной воды, которые наиболее полезны для вашего типа кожи.

Жирная кожа

Мицеллярная вода с полисорбатом – настоящее спасение для жирной кожи. Особенно в летнюю пору. Вещество оказывает подсушивающее действие, сужает поры и устраняет излишки кожного сала. Также присмотритесь к вариантам с цинком и медью: эти металлы регулируют выработку себума.

Сухая кожа

Обладательницам кожи этого типа стоит отдать предпочтение воде с масляными добавками, которая качественно восполнит недостаток влаги. Хорошо, если мицеллярная вода будет содержать пантенол и глицерин. Есть смысл использовать средство вместе с очищающей пенкой: такой прием обеспечивает более бережное воздействие и предотвращает шелушение.

Комбинированная кожа

Лучше всего остановиться на классический мицеллярной воде без добавок.



Как использовать мицеллярную воду?

Нанесите немного средства на ватный диск. Протрите массажными движениями кожу лица и шеи. Участки вокруг глаз сначала промокните, а затем протрите от переносицы к вискам и в обратном направлении. По желанию умойтесь теплой водой и закрепите результат тоником.

Кстати, несмотря на то, что многие средства противопоказаны для кожи вокруг глаз, вы со смелостью можете использовать мицеллярную воду на этом деликатном участке.

Как часто можно пользоваться мицеллярной водой?

Средство является антибактериальным, поэтому его можно без опаски наносить несколько раз в день. Утром используйте мицеллярную воду, чтобы очистить клетки кожи после сна и подготовить лицо к нанесению декоративной косметики, а вечером, наоборот, – для снятия макияжа. Если тонального крема или пудры в течение дня на вас нет, смело протирайте лицо каждый раз, когда захочется освежиться.

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