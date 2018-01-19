Что приготовить на завтрак: 5 простых идей

Многие из нас часто пропускают завтрак совсем не по причине отсутствия аппетита по утрам, а из-за нехватки времени. В результате – приходится переедать в обед или довольствоваться не самым полезным перекусом в дороге. Хотите приготовить вкусный и питательный завтрак, который потребует минимум времени и сил? Тогда читайте нашу подборку простых рецептов блюд на завтрак.
Ленивая овсянка
Ингредиенты:
- ½ ст. овсяных хлопьев долгой варки
- ½ ст. молока
- 2–3 ст. л. греческого йогурта
- 30 г смеси сухофруктов
- 20 г грецких орехов
- 100 г свежего инжира (можно заменить другими фруктами по вкусу)
- 3 ч. л. мёда
Способ приготовления:
- В небольшую банку всыпать хлопья и залить молоком. Добавить греческий йогурт и мёд, тщательно перемешать.
- Сухофрукты и орехи крупно порубить. Инжир нарезать кусочками (часть отложить для украшения). Добавить подготовленные ингредиенты к овсянке и еще раз перемешать. Сверху украсить оставшимися фруктами.
- Закрыть банку и отправить в холодильник на 8 ч. Утром вкусная и полезная ленивая овсянка готова!
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Банановые панкейки
Ингредиенты:
- 90 г цельнозерновой муки
- 150 мл молока
- 1 яйцо
- 20 г сливочного масла
- 1 ч. л. мёда
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 2 банана
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Смешать в миске сыпучие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль.
- Банан пюрировать. Добавить яйцо, растопленное масло и молоко. Взбить в блендере еще раз. Аккуратно соединить с мукой, разрыхлителем и солью, перемешать.
- Пожарить панкейки на среднем огне с двух сторон. Перед подачей полить мёдом или кленовым сиропом и посыпать орешками.
Ягодный смузи-боул с кокосом
Ингредиенты:
- 1 банан
- 200 г замороженных ягод (малина, голубика, смородина)
- 75 мл молока
- 75 мл кокосовых сливок
- 20 г кокосовой стружки
- 20 г орехов кешью
- 20 г сушеной вишни или ягод годжи
Способ приготовления:
- В блендере пюрировать малину с бананом, кешью и молоком. Добавить кокосовые сливки и стружку, перемешать.
- Вылить смузи в глубокую миску, украсить сухофруктами, кружочками банана и кокосовой стружкой.
Тыквенные кексы в микроволновке
Ингредиенты:
- 1 яйцо
- 1 ст. тыквенного пюре
- 3 ст. л. муки
- 2 ст. л. сгущенного молока
- 2 ч. л. пряных специй (корица, имбирь, мускатный орех)
- 1 ст. л. арахисовой пасты
- ½ ч. л. разрыхлителя
- Щепотка соли
Способ приготовления:
- Взбить яйцо с тыквенным пюре, сгущенкой и арахисовой пастой.
- Отдельно соединить муку, пряности, разрыхлитель и щепотку соли. Аккуратно ввести в жидкое тесто и перемешать.
- Получившуюся массу разлить по чашкам, которые подходят для использования в микроволновой печи. Готовить 2-3 мин при мощности 800 Ватт, пока верхушка не перестанет быть жидкой.
Тосты с авокадо и яйцом-пашот
Ингредиенты:
- 2 ломтика ржаного хлеба
- 2 яйца
- 1 авокадо
- 3 веточки петрушки
- ½ пучка рукколы
- 1 ч. л. яблочного уксуса
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Хлеб подрумянить на сухой сковороде. Слегка остудить и выложить на ломтики зелень.
- Авокадо очистить и удалить косточку. Мякоть нарезать и сбрызнуть яблочным уксусом. Посолить и поперчить.Выложить поверх петрушки и рукколы.
- Для яйца-пашот нагреть воду в сотейнике до образования пузырьков, но не кипятить. В миску разбить яйцо комнатной температуры. Сделать огонь минимальным,аккуратно вылить яйцо в воду и варить 3 мин. Готовые яйца-пашот выложить на авокадо. Поперчить.
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