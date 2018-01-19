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Что приготовить на завтрак: 5 простых и вкусных идей | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Что приготовить на завтрак: 5 простых идей

Что приготовить на завтрак: 5 простых идей

Телеканал СТБ

Многие из нас часто пропускают завтрак совсем не по причине отсутствия аппетита по утрам, а из-за нехватки времени. В результате  приходится переедать в обед или довольствоваться не самым полезным перекусом в дороге. Хотите приготовить вкусный и питательный завтрак, который потребует минимум времени и сил? Тогда читайте нашу подборку простых рецептов блюд на завтрак.

Ленивая овсянка

Jar of overnight autumn oats with figs, cranberries and walnuts

Ингредиенты:

  • ½ ст. овсяных хлопьев долгой варки
  • ½ ст. молока
  • 23 ст. л. греческого йогурта
  • 30 г смеси сухофруктов
  • 20 г грецких орехов
  • 100 г свежего инжира (можно заменить другими фруктами по вкусу)
  • 3 ч. л. мёда

Способ приготовления:

  1. В небольшую банку всыпать хлопья и залить молоком. Добавить греческий йогурт и мёд, тщательно перемешать.
  2. Сухофрукты и орехи крупно порубить. Инжир нарезать кусочками (часть отложить для украшения). Добавить подготовленные ингредиенты к овсянке и еще раз перемешать. Сверху украсить оставшимися фруктами.
  3. Закрыть банку и отправить в холодильник на 8 ч. Утром вкусная и полезная ленивая овсянка готова!

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Банановые панкейки

Oat pancakes with banana, walnuts and honey

Ингредиенты:

  • 90 г цельнозерновой муки
  • 150 мл молока
  • 1 яйцо
  • 20 г сливочного масла
  • 1 ч. л. мёда
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 2 банана
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Смешать в миске сыпучие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль.
  2. Банан пюрировать. Добавить яйцо, растопленное масло и молоко. Взбить в блендере еще раз. Аккуратно соединить с мукой, разрыхлителем и солью, перемешать.
  3. Пожарить панкейки на среднем огне с двух сторон. Перед подачей полить мёдом или кленовым сиропом и посыпать орешками.

Ягодный смузи-боул с кокосом

smoothie bowl

Ингредиенты:

  • 1 банан
  • 200 г замороженных ягод (малина, голубика, смородина)
  • 75 мл молока
  • 75 мл кокосовых сливок
  • 20 г кокосовой стружки
  • 20 г орехов кешью
  • 20 г сушеной вишни или ягод годжи

Способ приготовления:

  1. В блендере пюрировать малину с бананом, кешью и молоком. Добавить кокосовые сливки и стружку, перемешать.
  2. Вылить смузи в глубокую миску, украсить сухофруктами, кружочками банана и кокосовой стружкой.

Тыквенные кексы в микроволновке

Pumpkin mug-cakes in rustic style

Ингредиенты:

  • 1 яйцо
  • 1 ст. тыквенного пюре
  • 3 ст. л. муки
  • 2 ст. л. сгущенного молока
  • 2 ч. л. пряных специй (корица, имбирь, мускатный орех)
  • 1 ст. л. арахисовой пасты
  • ½ ч. л. разрыхлителя
  • Щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Взбить яйцо с тыквенным пюре, сгущенкой и арахисовой пастой.
  2. Отдельно соединить муку, пряности, разрыхлитель и щепотку соли. Аккуратно ввести в жидкое тесто и перемешать.
  3. Получившуюся массу разлить по чашкам, которые подходят для использования в микроволновой печи. Готовить 2-3 мин при мощности 800 Ватт, пока верхушка не перестанет быть жидкой.

Тосты с авокадо и яйцом-пашот

Healthy Breakfast with Wholemeal Bread Toast and Poached Egg

Ингредиенты:

  • 2 ломтика ржаного хлеба
  • 2 яйца
  • 1 авокадо
  • 3 веточки петрушки
  • ½ пучка рукколы
  • 1 ч. л. яблочного уксуса
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Хлеб подрумянить на сухой сковороде. Слегка остудить и выложить на ломтики зелень.
  2. Авокадо очистить и удалить косточку. Мякоть нарезать и сбрызнуть яблочным уксусом. Посолить и поперчить.Выложить поверх петрушки и рукколы.
  3. Для яйца-пашот нагреть воду в сотейнике до образования пузырьков, но не кипятить. В миску разбить яйцо комнатной температуры. Сделать огонь минимальным,аккуратно вылить яйцо в воду и варить 3 мин. Готовые яйца-пашот выложить на авокадо. Поперчить.

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