Что приготовить на завтрак: 5 простых идей

Многие из нас часто пропускают завтрак совсем не по причине отсутствия аппетита по утрам, а из-за нехватки времени. В результате – приходится переедать в обед или довольствоваться не самым полезным перекусом в дороге. Хотите приготовить вкусный и питательный завтрак, который потребует минимум времени и сил? Тогда читайте нашу подборку простых рецептов блюд на завтрак.

Ленивая овсянка

Ингредиенты:

½ ст. овсяных хлопьев долгой варки

½ ст. молока

2 – 3 ст. л. греческого йогурта

30 г смеси сухофруктов

20 г грецких орехов

100 г свежего инжира (можно заменить другими фруктами по вкусу)

3 ч. л. мёда

Способ приготовления:

В небольшую банку всыпать хлопья и залить молоком. Добавить греческий йогурт и мёд, тщательно перемешать. Сухофрукты и орехи крупно порубить. Инжир нарезать кусочками (часть отложить для украшения). Добавить подготовленные ингредиенты к овсянке и еще раз перемешать. Сверху украсить оставшимися фруктами. Закрыть банку и отправить в холодильник на 8 ч. Утром вкусная и полезная ленивая овсянка готова!

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Банановые панкейки

Ингредиенты:

90 г цельнозерновой муки

150 мл молока

1 яйцо

20 г сливочного масла

1 ч. л. мёда

2 ч. л. разрыхлителя

2 банана

Щепотка соли

Способ приготовления:

Смешать в миске сыпучие ингредиенты: муку, разрыхлитель и соль. Банан пюрировать. Добавить яйцо, растопленное масло и молоко. Взбить в блендере еще раз. Аккуратно соединить с мукой, разрыхлителем и солью, перемешать. Пожарить панкейки на среднем огне с двух сторон. Перед подачей полить мёдом или кленовым сиропом и посыпать орешками.

Ягодный смузи-боул с кокосом

Ингредиенты:

1 банан

200 г замороженных ягод (малина, голубика, смородина)

75 мл молока

75 мл кокосовых сливок

20 г кокосовой стружки

20 г орехов кешью

20 г сушеной вишни или ягод годжи

Способ приготовления:

В блендере пюрировать малину с бананом, кешью и молоком. Добавить кокосовые сливки и стружку, перемешать. Вылить смузи в глубокую миску, украсить сухофруктами, кружочками банана и кокосовой стружкой.

Тыквенные кексы в микроволновке

Ингредиенты:

1 яйцо

1 ст. тыквенного пюре

3 ст. л. муки

2 ст. л. сгущенного молока

2 ч. л. пряных специй (корица, имбирь, мускатный орех)

1 ст. л. арахисовой пасты

½ ч. л. разрыхлителя

Щепотка соли

Способ приготовления:

Взбить яйцо с тыквенным пюре, сгущенкой и арахисовой пастой. Отдельно соединить муку, пряности, разрыхлитель и щепотку соли. Аккуратно ввести в жидкое тесто и перемешать. Получившуюся массу разлить по чашкам, которые подходят для использования в микроволновой печи. Готовить 2-3 мин при мощности 800 Ватт, пока верхушка не перестанет быть жидкой.

Тосты с авокадо и яйцом-пашот

Ингредиенты:

2 ломтика ржаного хлеба

2 яйца

1 авокадо

3 веточки петрушки

½ пучка рукколы

1 ч. л. яблочного уксуса

Соль, перец

Способ приготовления:

Хлеб подрумянить на сухой сковороде. Слегка остудить и выложить на ломтики зелень. Авокадо очистить и удалить косточку. Мякоть нарезать и сбрызнуть яблочным уксусом. Посолить и поперчить.Выложить поверх петрушки и рукколы. Для яйца-пашот нагреть воду в сотейнике до образования пузырьков, но не кипятить. В миску разбить яйцо комнатной температуры. Сделать огонь минимальным,аккуратно вылить яйцо в воду и варить 3 мин. Готовые яйца-пашот выложить на авокадо. Поперчить.

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