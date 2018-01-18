Основные правила стирки и что означают значки на одежде

Изобретение такой незаменимой стиральной машинки-автомат значительно облегчило жизнь современным хозяйкам. Но для эффективной стирки необходимо учитывать основные правила, чтобы результат процесса не разочаровал. Читайте в нашем материале подробнее о том, как правильно стирать и что означают значки на одежде для стирки.

Хранение одежды

Как правило, никто не стирает одну-две вещи — мы ждем, когда накопится необходимое количество одежды для полной загрузки барабана. На этом этапе чрезвычайно важно сохранить грязное белье сухим, чтобы избежать образования плесневых пятен. Для этого рекомендуется использовать специальные корзины со сквозными отверстиями, которые обеспечивают должную вентиляцию.

Сортировка одежды

Сортировать одежду следует не только по цвету, но также по виду ткани и типу вещей. Итак, в зависимости от вида материала желательно разделять:

хлопковые ткани;

деликатные — шелк и шерсть;

синтетические.

Чаще всего у стиральных машин уже есть отдельные программы для стирки этих тканей.

Также сортируйте по типу вещей:

деликатные;

детские;

чулочно-носочные;

нижнее белье;

одеяла и пледы.

И, безусловно, не забывайте о разделении цветов:

черные;

белые;

цветные.

Подготовка к стирке

Перед тем как загрузить вещи и запустить машинку, обязательно проверьте карманы, застегните пуговицы или молнии и выверните одежду наизнанку. Все эти манипуляции позволят дольше сохранить первоначальный вид изделий. Постельное белье также рекомендуется выворачивать наизнанку и застегивать. А нижнее белье следует помещать в специальный мешок.

Также при наличии пятен одежду необходимо предварительно обработать пятновыводителем. Так вы скорее всего избавитесь от пятен с первого раза и вещь не нужно будет стирать повторно.

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Загрузка машинки

При загрузке машинки очень важно придерживаться норм по весу белья. Не стоит превышать допустимый вес, чтобы не перегружать технику. Кроме того, не стирайте одновременно слишком крупные и мелкие вещи — это разбалансирует машинку. Чтобы выбрать правильную программу, стоит руководствоваться специальными значками на одежде для стирки.

Обозначения на одежде для стирки

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