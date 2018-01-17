Уход за окрашенными волосами: топ-10 советов

Окрашивание неизбежно нарушает структуру волоса, вследствие чего они иссушаются, становятся ломкими и менее защищенными от агрессивных внешних факторов. Чтобы сохранить здоровье локонов и поддерживать насыщенный оттенок, необходим регулярный и грамотный уход. Редакция сайта СТБ делится проверенными способами, которые помогут вернуть волосам силу, блеск и мягкость.

Совет № 1. Специальные средства по уходу

Практически у каждого бренда шампуней и кондиционеров есть линейки продуктов, предназначенные для окрашенных волос. Как правило, это средства, в составе которых – комплекс аминокислот и UV-фильтр. Специальные средства помогут восстановить поврежденную поверхность волос и обеспечат более длительную стойкость цвета.

Совет № 2. Увлажнение и питание

Несколько раз в неделю наноси увлажняющую маску для окрашенных волос. Она восполнит нехватку влаги и предотвратит вымывание оттенка. Для кончиков рекомендуем ежедневно использовать питательные масла.

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Совет № 3. Холодный фен

Ослабленные после окрашивания волосы нельзя сушить горячей струей воздуха. Лучше всего приобрести фен, у которого несколько режимов нагрева. Начинать стоит с холодного и постепенно переходить к умеренно теплому. Да, процедура займет вдвое больше времени, но не навредит локонам.

Совет № 4. Никакой хлорки

На протяжении десяти дней сразу после окрашивания есть смысл воздержаться от посещения бассейна. Хлор, который и без того негативно сказывается на состоянии волос, ускорит вымывание цвета.

Совет № 5. Нечастое окрашивание

Обесцвечивание – наиболее губительно для здоровья волос. Однако, по иронии судьбы, именно блондинкам приходится чаще обновлять оттенок, чтобы избежать резкого перехода натурального цвета к светлому. Окрашивать волосы больше двух раз в месяц не рекомендуется. В идеале – подвергать локоны процедуре только тогда, когда корни отрастут на 1,5 см.

Совет № 6. Доверьтесь специалисту

В домашних условиях опасно осветлять волосы более чем на три тона. Кроме того, краска из масс-маркета едва ли позволит добиться желаемого результата. Решились на кардинальные перемены? Отправляйтесь в профессиональный салон!

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Совет № 7. Расчесывайте волосы перед сном

Прежде чем отходить ко сну, уделите 5–10 минут уходу за волосами. Расчесывайте их во всех направлениях: это облегчит укладку утром и сделает локоны послушными. Обладательницам длинных волос следует начинать расчесывать их с концов, плавно продвигаясь вверх. Так получится избежать повреждений.

Совет № 8. Пересмотрите рацион питания

Меню должно быть сбалансированным и содержать достаточное количество белков, жиров, углеводов, а также – витаминно-минеральные комплексы. Не стоит забывать о достаточном потреблении жидкости в течение дня. Рекомендуемая норма – 2 литра.

Совет № 9. Лимонный сок

Отожмите сок 2–3 лимонов и аккуратно распределите по всей длине окрашенных волос. Оставьте на 10 минут, после чего смойте. Этот нехитрый прием поможет сохранить первоначальную яркость цвета. Повторять процедуру имеет смысл каждую неделю.

Совет № 10. Сухой шампунь

Частое мытье головы не только чревато потускнением оттенка, но и в целом вредит волосам. Постарайтесь использовать традиционный шампунь не больше 2–3 раз в неделю, а в остальное время – по надобности наносить сухой.

Здоровья и красоты вашим волосам!

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