Развивающие занятия для детей: топ-10 вариантов в домашних условиях

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
Развивающие занятия для детей любого возраста в домашних условиях | Телеканал СТБ
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Развивающие занятия для детей: топ-10 вариантов в домашних условиях

Развивающие занятия для детей: топ-10 вариантов в домашних условиях

Телеканал СТБ

Маленькие детки в возрасте от 1 до 7 лет весьма неусидчивы и постоянно хотят что-то делать. Чтобы разнообразить их досуг, советуем внести в дневной распорядок несколько интересных развивающих занятий, которые легко можно выполнять в домашних условиях. Смотрите, в какие игры вы можете играть дома, чтобы развеселить ребенка и одновременно развить его способности.  

Дети в возрасте от 1 до 7 лет  —  сверхактивные и в то же время похожи на пластилин: что хочешь, то и лепи. Поэтому не стоит медлить с этим. У вас есть шанс вылепить из вашего чада интересного и интеллектуально развитого ребенка. Как? Мы дадим вам топ-10 интересных подсказок.  

Вы можете вместе написать рассказ. Чтобы вдохновить ребенка, расскажите несколько веселых небылиц, используя различные мультяшные картинки или вымышленные слова. Малыш может быстро увлечься и не заметит, как начнет придумывать и добавлять что-то новое к рассказу.  

Читайте также: Что должно быть в рационе ребенка

Ничего так хорошо не развивает, как творчество. Возьмите пластилин или цветную бумагу и начинайте создавать различные фигурки и аппликации. Можно слепить, например, целый городок, в котором живут люди и звери, а потом ими играть. Или, как вариант, вырезать снежинки либо геометрические фигурки.  

Вашему малышу точно понравится, если вы вместе построите шалаш с покрывал или картонных коробок. А потом залезете во внутрь, будто вы на необитаемом острове или корабле осваиваете правила выживания.

Для развития также подойдут и настольные игры  —  шашки, карты, домино или пазлы. Они научат ребенка логически мыслить, а также потренируют достойно проигрывать в случае поражения.  

Любимая игра детства  —  прятки. Она позволит не только весело провести время, но и научит следовать правилам. Также игра развивает память и воспитывает дисциплинированность. Вы можете подраться подушками. Это простимулирует активность и подвижность. Кроме этого, игра призвана развить скорость реакции на так званую опасность.  

Поварские способности хорошо проявятся в процессе совместного приготовления.  Например, вы можете вместе с малышом испечь домашнее печенье или пирог.  Подберите вместе рецепт и покажите ребенку шаг за шагом, как правильно готовить лакомство. Не бойтесь доверить ребенку ингредиенты. Пусть он сам учится понемногу что-то самостоятельно делать.  

В век ИТ-технологий можно создать собственный семейный блог, в котором будете рассказывать о семейных ценностях и делиться важными советами и фото вашего досуга. Выкладывайте смешные видео с ребенком и собственными эмоциями  —  кто знает, возможно, вы и ваш малыш станете крутыми блогерами.

Развивайте у вашего ребенка доброту. Например, соберите вещи и игрушки, которыми малыш уже не играет, и отнесите в благотворительный фонд. Сделайте так, чтобы инициатива поделиться вещами шла от самого ребенка.  

Также можно сделать что-то вроде домашнего кинотеатра. Возьмите попкорн, напитки, обустройте удобно места для просмотра и выберите совместно фильм или мультик  —  и вперед за положительными эмоциями!