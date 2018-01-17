Музеи Киева: обзор самых интересных мест

Планируя выходные, каждый из нас сталкивался с проблемой выбора. Перебирая в голове все варианты, можно потратить хорошую долю драгоценного времени на раздумья. Но почему бы не отбросить все ненужные мысли и не посетить музей? Учитывая огромное количество платных и бесплатных музеев Киева, вы всегда можете выбрать что-то на свой вкус. Для того, чтобы вы были в курсе культурной жизни столицы, мы сделали подборку платных и бесплатных музеев Киева, посетив которые вы проведете время не только интересно, но и с пользой. Подробнее – в материале.

Бесплатные музеи Киева

Национальный музей истории Украины

Адрес: улица Владимирская, 2

Время работы: 10.00 – 18.00

Когда: последний понедельник каждого месяца

Экспозиция музея отражает исторический процесс развития общества на территории Украины от зарождения трипольской культуры до сегодня. У вас есть возможность увидеть многочисленные археологические коллекции, оружие, памятки этнографии, изделия из стекла, мрамора, живопись, графику, скульптуры и т. д.



Национальный музей литературы Украины

Адрес: город Киев, улица Богдана Хмельницкого, 11

Время работы: 09.00 – 17.00

Когда: последняя среда месяца



В арсенале музея представлено около 5 тысяч экспонатов, среди которых уникальные книги всех времен Украины. Первая печатная книга «Апостол» Ивана Федорова, рукописи, первопечатные издания, личные пожитки писателей, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Если вы увлекаетесь украинской литературой и ее историей, вы просто обязаны посетить это место.

Музей гетманства

Адрес: улица Спасская, 16-б

Время работы: 10.00 – 17.00

Когда: для всех — последняя суббота месяца, для студентов и школьников — бесплатный вход каждый день



В фонд музея гетманства входит более 6000 экспонатов. Это и приватные архивы гетманов, личные вещи, рукописи, редкостные исторические карты, и библиотека с историческими книгами. Также этот музей предоставляет возможность устраивать детские праздники, что станет отличной возможностью не только весело провести время, но и познать историю украинского гетманства.



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Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины

Адрес: улица Лаврская, 9, корп. 26

Время работы: 10.00 – 17.00

Когда: воскресенье



История музея театрального и киноискусства Украины уникальна своими экспозициями. Вы сможете узнать как зарождалось кино в Украине, памятки, афиши и дневники украинских драматургов. Более того, в стенах музея часто проводятся литературные чтения, творческие вечера посвященные прошлому, настоящему и будущему украинского театра, музыки и кино.

Национальный художественный музей Украины

Адрес: улица Грушевского, 6

Когда: в последнее воскресенье месяца

Время работы: 10.00 – 17.00



Национальный художественный музей Украины — это один из крупнейших музеев страны. В нем представлены работы художников всех времен Украины от правления Ярослава Мудрого до сегодня. Вы увидите выставки работ художников импрессионистов, реалистов, романистов, сюрреалистов. Кроме этого, вы сможете посмотреть, как зарождалось украинское искусство, и проследить, какие времена проживала Украина. Также здесь часто проводятся выставки и современных живописцев.

Платные музеи Киева

Музей «Киев в миниатюре»

Адрес: просп. Броварской, 9-в,

Время работы: 10:00 – 19:00

Цена: 25 грн; школьники и студенты — 10 грн



Если вы приехали с семьей на один день в Киев, у вас есть отличная возможность увидеть его за пару часов. Музей «Киев в миниатюре» представляет вам копию известных архитектурных памяток города в уменьшенном виде. Как с каждым днем строится Киев, так и с каждым днем пополняется коллекция этого уникального музея.



Музей игрушки

Адрес: Кловский узвоз, 8

Время работы: вт – пт: 10:00 – 18:00, сб: 10:00 – 17:00, вс, пн – выходной

Цена: для взрослых – 20 грн; для детей и студентов – 10 грн.

Экспозиция музея имеет авторские образцы игрушек, неповторимая коллекция украинских настольно-печатных изделий. Музей будет интересен не только детям, но и взрослым. Поскольку в нем насчитывается 15 тысяч экспонатов игрушек разных времен.

Музей сновидений

Адрес: ул. Чигорина, 55

Время работы: сб, вс 14.00–18.00.

Цена: 50 грн



Этот музей имеет необычные экспонаты — сновидения. Музей сновидений — это культурный проект, который создан при поддержке междисциплинарного центра развития искусства и культуры Dream Projects. В музее вы сможете встретиться с людьми, которые расскажут значения любых снов, увидите сундук, хранящий сны, кабинет психоанализа, а также самих сновидцев. В музее есть магазинчик, в котором вы сможете приобрести различные блокноты, открытки и сувениры.



Киевская крепость

Адрес: ул. Госпитальная, 24-а

Время работы: 10.00 – 18.00, кроме пн

Цена: 80 грн

Киевская крепость — это одно из сооружений XIX века, построенных в Киеве, которое принадлежало западнорусской линии укреплений. В самом музее вы сможете побывать в различных тайных комнатах, темных подземельях и притронуться к оружию. Пощекотать нервы также можно, заглянув в блок смертников. Эта крепость стала последним пристанищем убийцы Столыпина — Дмитрия Богрова.

Дом Турбиных

Адрес: Андреевский узвоз, 13-а

Время работы: 12.00 – 18.00

Цена: от 12 грн.



Этот дом под номером 13, в котором жил известный писатель Михаил Булгаков, наполнен множеством тайн и загадок. В этом музее должен побывать каждый уважающий себя киевлянин. Поскольку он вам расскажет историю жизни Турбиных, вы увидите различные вещи и побываете в комнате с прозрачным зеркалом. А также узнаете очень много тайн, которые так долго скрывал сам Михаил Булгаков.

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