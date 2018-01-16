Любовный гороскоп на январь 2018: чего ждать каждому из знаков зодиака

В начале года звезды советуют настраиваться на положительный лад: именно от вашего настроения зависит, насколько удачными будут последующие двенадцать месяцев в плане личной жизни. Перерастет ли случайное увлечение в нечто большее? Каким будет январь для тех, кто уже давно в паре? Чего ожидать одиноким представителям знаков зодиака? Расскажет наш ежемесячный любовный гороскоп.

Любовный гороскоп на январь 2018 – Овен

Если вы давно задумывались о романтическом путешествии, второй зимний месяц подходит для этого наилучшим образом. Совместная поездка, пусть даже в соседний город, заметно укрепит связь между партнерами и поможет наладить отношения, в которых накопилось недопонимание. Одинокие Овны могут также рассчитывать на любовные приключения: отправляйтесь в путешествие с друзьями или даже самостоятельно. Вас ждут приятные сюрпризы!

Любовный гороскоп на январь 2018 – Телец

И у одиноких, и у семейных Тельцов новый год начнется ярко. Тех, кто находится в поиске второй половинки, ждет страстный роман. Представители знака, которые уже в паре, смогут внести перчинку в сексуальную жизнь, что хорошо образом отразится на взаимоотношениях между влюбленными. Кроме того, январь наступившего года особенно благоприятен для Тельцов, мечтающих о пополнении в семье. Возможно, самое время заняться этим вопросом!

Любовный гороскоп на январь 2018 – Близнецы

Прежде чем с головой погружаться в новый роман, убедитесь, что с прошлым покончено. Скорее всего, один из вас так не считает. Семейным Близнецам следует больше времени уделять своему избраннику или избраннице. Если вы сейчас не покажете любимому человеку, насколько он для вас важен, потом может оказаться поздно. Убедитесь, что ваша вторая половинка не держит на вас обиду.

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Любовный гороскоп на январь 2018 – Рак

Ракам, которые чувствуют, что готовы к принятию судьбоносных решений, лучше не пороть горячку. Сейчас вам кажется, что рядом человек, с которым можно связать свою жизнь, но звезды рекомендуют дать страсти поутихнуть. Эмоции способны помешать оценить ситуацию объективно. Представительницам прекрасного пола не стоит громко заявлять о своих чувствах: дайте партнеру проявить себя.

Любовный гороскоп на январь 2018 – Лев

В этом месяце вы будете пользоваться невероятной популярностью среди представителей противоположного пола! Главное, не запутаться в этом потоке комплиментов и знаков внимания и сделать правильный выбор. Львам, которые уже состоят в отношениях, астрологи рекомендуют задуматься о переменах во внешности. Даже если вы следите за собой так же тщательно, как и до брака, заставьте чувства вспыхнуть с новой силой, показав любимому человеку свои новые грани. Сделайте в салоне непривычный макияж или покрасьте волосы в другой цвет.

Любовный гороскоп на январь 2018 – Дева

Уютные вечера за бокалом красного, долгие беседы под луной и романтичные смс-ки – таким будет ваш первый месяц зимы. Звезды приготовили для Дев настоящее любовное приключение, и только от них зависит, перерастет ли оно в нечто большее. В семейных отношениях все будет стабильно и спокойно. Возможно, вы уже не сгораете от страсти, как в самом начале, но ваши чувства по-прежнему крепки и глубоки. Если есть возможность провести выходные вдвоем, обязательно воспользуйтесь ею.

Любовный гороскоп на январь 2018 – Весы

Легкомысленным одиноким Весам стоит задуматься о том, чтобы остепениться. Вам кажется, что спешить некуда, но на самом деле пора взрослеть. Январь 2018 прекрасно подходит для того, чтобы сделать первые шаги к созданию уютного семейного гнездышка. Партнерам в этом месяце не будет лишним напомнить второй половине о том, как сильно вы ею дорожите. Получать подарки приятно, однако пусть теперь инициатива будет исходить от вас: даже незначительные, на первый взгляд, знаки внимания не останутся незамеченными.

Любовный гороскоп на январь 2018 – Скорпион

Вспыльчивым и пылким Скорпионам пора прекратить флиртовать напропалую. Да, у вас много поклонников, но должны быть явные фавориты. Кстати, звезды обещают, что отношения, завязавшиеся в январе, уже летом могут привести к долгожданному финалу – походу в ЗАГС. Опасным период может оказаться для представителей знаков, которые уже обрели свою любовь. Будьте осторожны: небольшие разногласия могут вскоре перерасти в серьезный конфликт. Проявите терпение.

Любовный гороскоп на январь 2018 – Стрелец

Представителям огненного знака стоит всерьез поработать над собственной ревностью: сейчас как никогда велика вероятность, что эмоции возьмут верх и навредят крепким отношениям. Если вам никак не удается обуздать свои чувства и поверить человеку, который сейчас рядом, спросите себя, правильный ли выбор вы сделали. Стрельцам, которые вместе уже давно, звезды предлагают задуматься о том, чтобы перейти на новый уровень. В вашем случае январь подходит для заключения брака и планирования семьи.

Любовный гороскоп на январь 2018 – Козерог

Козерогам необходимо поработать над собственной непринужденностью. Излишняя нервозность помешает вам завязать перспективное знакомство. Не смущайтесь и просто будьте собой – именно этим и получится покорить потенциального партнера. Представителям этого знака, находящимся в браке, предстоит узнать что-то неожиданное о своем избраннике. Постарайтесь, чтобы незначащая больше ничего тайна из прошлого не стала проблемой в вашем настоящем и будущем.

Любовный гороскоп на янарь 2018 – Водолей

На горизонте нет никого, кто мог бы претендовать на ваше сердце? Не расстраивайтесь. В январе вам лучше уделить время саморазвитию. Живите и наслаждайтесь, сосредоточьтесь на хобби или просто на том, что нравится. Если вы ко всему будете относиться легко, любовь найдет вас сама. А вот несвободных Водолеев ждут искушения на стороне. Не поддавайтесь соблазнам: потом придется жалеть!

Любовный гороскоп на январь 2018 – Рыбы

То, как пройдет весь год, вполне вероятно будет зависеть от событий в январе. Планируете менять партнеров как перчатки – 2018-й порадует амурными приключениями и кратковременными интрижками. Вступите в отношения – скорее всего, они продлятся не меньше двенадцати месяцев. Справиться с любыми сомнениями в этом месяце поможет интуиция. Не бойтесь рисковать, если вам кажется, что именно такого решения требует ваш внутренний голос.

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