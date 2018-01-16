Льняное масло: польза и вред

Многие знают, что льняное масло имеет много полезных свойств для здоровья человека, но не все знают, какой вред несет этот продукт при неправильном использовании. О пользе и вреде льняного масла, как правильно использовать, а также можно ли употреблять его в пищу – читайте в материале.

Льняное масло изготавливают из семян льна. Продукт является уникальным по составу, что отличает его от других растительных масел, ведь содержит оптимальное количество кислот Омега-3,6,9, а также множество полезных витаминов. По составу и количеству полезных свойств его можно сравнить с рыбьим жиром, но без специфического запаха.

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Как правильно применять льняное масло

Льняное масло достаточно принимать по 1–2 ст. л. в день. Его можно употреблять как в чистом виде, так и добавлять в пищу. Помните, льняное масло ни в коем случае нельзя нагревать! Если вы ощущаете неприятные боли в животе, уменьшите дозу употребления. Этот побочный эффект исчезнет через 3–5 дней. В противном случае – прекратите употребление.

Употребление во внутрь

Для повышения иммунитета. Льняное масло часто используют при восстановлении иммунной системы после операций. Также этот продукт придает энергию организму и поддерживает тонус тела. Необходимо выпить за 20 минут перед основным приемом пищи 2 ст. л. масла или добавить в еду, например, заправку для салата. Для развития нервных тканей. Витамин В4 (холин), который содержит льняное масло, способствует преодолению стрессовых состояний. Еще масло используют при головных болях. Для восстановления психического состояния нужно перед сном выпить 1 ст. л. льняного масла, размешав в 300 мл теплой воды. Для эластичности суставов. Это один из самых полезных продуктов, которые имеют воздействие на кровь, не давая терять вязкость. Льняное масло также используют в профилактических целях против ишемии и инфаркта. Вещество под названием лигнан, содержащееся в льняном масле, снижает уровень холестерина в крови, что снижает шансы на инсульт и гипертонию. При ежедневном употреблении на протяжении двух недель 3 ч. л. масла перед каждым приемом пищи риск развития сердечно-сосудистые заболеваний снижается в 2 раза. Для похудения. Льняное масло считается одним из самых полезных масел, жиры которого не будут откладываться на боках. При избыточном весе масло помогает нормализовать работу кишечника и ускоряет метаболизм. Сначала нужно начать с 1 ч. л. масла за полчаса до завтрака. Далее через 10 дней увеличить дозу до 1 ст. л. в день. Такой курс пропить месяц, после чего сделать перерыв на неделю, затем повторить курс.

Наружное применение

Упругость кожи. Льняное масло имеет отличное воздействие на кожу, делая ее упругой и эластичной. Потребуется несколько капель масла растереть в руках и легкими массажными движениями пройтись по телу. Заживляющий эффект. Часто льняное масло используют при ожогах и язвах легких стадий. Необходимо смочить салфетку в масле и приложить к ране на несколько часов. Регенерирующий эффект. Льняное масло часто добавляют в крема с регенерирующим эффектом. Но в домашних условиях сделать такой крем не потребует много усилий. Масло можно использовать как в чистом виде, так и смешивать кефиром, сметаной или лимонным соком. Такой «домашний» крем поможет отшелушить старые частички кожи. Питание волосам. Масло льна отлично влияет на кожу головы и структуру волос. Подходит для всех типов волос, так как оно быстро впитывается. Нужно массажными движениями втереть масло в кожу головы, затем равномерно распределить во всей длине волос и укутать полотенцем. В таком положение быть один час, после чего смыть теплой водой.

Вред

При таком количестве полезных воздействий на тело и организм человека льняное масло также имеет много противопоказаний. При неправильном употреблении возможны побочные эффекты:

аллергическая реакция;

диарея;

высокая свертываемость крови.

Также льняное масло категорически противопоказано:

беременным;

людям, принимающим лекарственные препараты и антидепрессанты;

людям, у которых панкреатит, гепатит, холецистит и желчнокаменная болезнь.

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