Если карандаш и подводка больше подходят для создания четких графичных стрелок, то тени, наоборот, позволяют добиться мягких, растушеванных линий. Такой прием одинаково хорош и в повседневном макияже, и для вечернего выхода. Все зависит от интенсивности нанесения продукта. Как красиво накрасить стрелки тенями? Пошаговую инструкцию и лайфхаки найдете в нашем материале.
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Стрелки, нарисованные тенями, позволяют выделить глаза, но при этом не создают излишней яркости линии. Нечеткие, будто немного смазанные стрелки делают взгляд кокетливым, а образ в целом – романтичным и женственным. Несмотря на то, что тратить время на прорисовку идеально ровных линий с тенями не приходится, далеко не каждой девушке под силу с первого раза освоить технику нанесения стрелок таким способом. Советы редакции СТБ помогут!
Как красить стрелки тенями: пошаговая инструкция
Для рисования линий лучше взять плоскую скошенную кисть с синтетическим ворсом. Ее также используют для оформления бровей.
- Нанесите на веко базу или припудрите.
- Слегка смочите кисточку водой.
- Наберите тени на кисть, встряхните и нарисуйте стрелку так же, как подводкой. Растушуйте.
- Чтобы линия получилась более четкой, нанесите на кисть немного консилера и проведите под хвостиком стрелки. Если хотите добавить насыщенности, воспользуйтесь карандашом.
Цветовая палитра теней намного обширнее, чем у подводок, что позволяет экспериментировать с образом.
Лайфхаки
- Тени могут осыпаться. Чтобы этого не произошло, перед тем, как красить стрелки, хорошо припудрите область под глазом. Также можно заклеить нижнее веко полоской пластыря.
- Вместо скошенной кисти можно взять аппликатор. Наберите тени и ребром нарисуйте стрелки. Границы растушуйте плоской частью аппликатора.
- Дневной макияж легко превратить в вечерний с помощью пушистой кисти. Нанесите немного теней и растушуйте по всему веку. Оттенок теней для растушевки необязательно должен дублировать цвет стрелки: используйте контрастный. Добиться плавного перехода поможет чистая сухая кисть.
Не забывайте, что главное – практиковаться в рисовании стрелок, и тогда очень скоро вы научитесь делать это безупречно!
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