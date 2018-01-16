Если карандаш и подводка больше подходят для создания четких графичных стрелок, то тени, наоборот, позволяют добиться мягких, растушеванных линий. Такой прием одинаково хорош и в повседневном макияже, и для вечернего выхода. Все зависит от интенсивности нанесения продукта. Как красиво накрасить стрелки тенями? Пошаговую инструкцию и лайфхаки найдете в нашем материале.

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Стрелки, нарисованные тенями, позволяют выделить глаза, но при этом не создают излишней яркости линии. Нечеткие, будто немного смазанные стрелки делают взгляд кокетливым, а образ в целом – романтичным и женственным. Несмотря на то, что тратить время на прорисовку идеально ровных линий с тенями не приходится, далеко не каждой девушке под силу с первого раза освоить технику нанесения стрелок таким способом. Советы редакции СТБ помогут!

Как красить стрелки тенями: пошаговая инструкция

Для рисования линий лучше взять плоскую скошенную кисть с синтетическим ворсом. Ее также используют для оформления бровей.

Нанесите на веко базу или припудрите. Слегка смочите кисточку водой. Наберите тени на кисть, встряхните и нарисуйте стрелку так же, как подводкой. Растушуйте. Чтобы линия получилась более четкой, нанесите на кисть немного консилера и проведите под хвостиком стрелки. Если хотите добавить насыщенности, воспользуйтесь карандашом.

Цветовая палитра теней намного обширнее, чем у подводок, что позволяет экспериментировать с образом.

Лайфхаки

Тени могут осыпаться. Чтобы этого не произошло, перед тем, как красить стрелки, хорошо припудрите область под глазом. Также можно заклеить нижнее веко полоской пластыря.

Вместо скошенной кисти можно взять аппликатор. Наберите тени и ребром нарисуйте стрелки. Границы растушуйте плоской частью аппликатора.

Дневной макияж легко превратить в вечерний с помощью пушистой кисти. Нанесите немного теней и растушуйте по всему веку. Оттенок теней для растушевки необязательно должен дублировать цвет стрелки: используйте контрастный. Добиться плавного перехода поможет чистая сухая кисть.

Не забывайте, что главное – практиковаться в рисовании стрелок, и тогда очень скоро вы научитесь делать это безупречно!

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