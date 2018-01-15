У кого сегодня день ангела? Список именин в период с 15 по 21 января 2018

У каждого из нас есть свой святой, он же ангел-хранитель, чье имя мы носим. Хотите узнать, у кого на этой неделе именины? Читайте список имен тех, кто празднует свой день ангела в период с 15 по 21 января 2018 года.

15 января

Серафим, Сильвестр

В возрасте 17-ти лет Серафим Саровский стал монахом, жил в Саровской пустыне в полном одиночестве, молясь каждый день. Стоя на коленях, во время молитвы в 1833 году умер.

В Иерусалиме святой Сильвестр присутствовал при возведении Креста Господня в 326 году.

16 января

Малахия

Малахия с древнего иврита переводится как «посланник Бога». Он был образцом веры и мудрости. Просвещал вавилонских евреев в христианстве. Так же Малахия справедливо наказывал грешных людей.

17 января

Павел

Павел был из семьи священнослужителя, выпускник духовного училища и учебного духовенства им. Алексея Шелапутина. После призвания в армию попал в плен, где провел три года. Из-за ложного доноса отец Павел попал на десять лет в тюремный лагерь. Через четыре года он умер, так и не выйдя на свободу.

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18 января

Апполинария (Полина)

Апполинария-дева долгие годы жила в пустыне Египта, после чего переоделась в мужчину и начала жить в монастыре Святого Макария, приняв имя Дорофей. Она прославилась чудесами: исцеляла людей от болезней и предвидела будущее.

19 января

Феофан

Феофан при рождении был назван Георгием, но, завершив обучение в Киевской духовной академии, стал монахом и обрел новое имя. Активно занимался образовательными учреждениями для женщин в Константинополе. В пожилом возрасте вел одинокий образ жизни не переставая молиться.

20 января

Иоанн

Иоан был родственником Иисуса, был вымолен у Господа своими родителями. В детстве Иоан жил в безлюдной пустыне, постоянно ограничивая себя. В возрасте 30-ти лет он получил указание от Ангела Господнего следовать к Иордану и рассказывать людям о ближайших событиях, проповедуя слово Божье.

21 января

Емельян, Феофил

Святой мученик Феофил жил в Ливии и проповедовал веру Христа, за что и был предан мучениям.

Великим еретиком был святой Емельян, но, раскаявшись, он принял веру.