С началом Нового года каждая женщина ожидает позитивных изменений, поэтому решает не откладывать приятные события и начать с себя. Стрижка – один из лучших вариантов привлечь удачу в 2018-ом, но чтобы не напортачить уже в начале года, предлагаем посмотреть лунный календарь стрижек на январь 2018 года, чтобы понять, когда лучше всего стричься, а когда стоит воздержаться от посещения мастера.



В этом месяце будет целых 13 благоприятных дней для стрижек, но и неблагоприятных дней тоже будет немало. К примеру, в полнолуние не рекомендуется менять прическу. Это плохо отразится на вашем здоровье и жизни в целом. Но есть выход: если вы пойдете стричься 28 января, то не прогадаете. В этот день вы можете смело экспериментировать со своими волосами. Покраска или новая стрижка только принесет вам радость и удачу.



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Благоприятные дни для стрижки в январе 2018:

6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 23, 26, 28, 29 января.



К неблагоприятным относиться новолуние и полнолуние. Постарайтесь в эти дни воздержаться от экспериментов с вашими волосами. Это приведет только к ухудшению здоровья и принесет ненужные проблемы в вашу жизнь. Если же вы решитесь стричься 5 января, то ожидайте ссоры и конфликты на работе или дома. Это самый худший день по тибетскому календарю. Он также может негативно отразиться на вашем здоровье.

Неблагоприятные дни для стрижки в январе 2018:

1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 30, 31 января.

