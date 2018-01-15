Лунный календарь на январь 2018: удачные дни для любых начинаний

Начался новый год, а это значит, что настало время приступать к осуществлению новых дел. Какие числа подходят для этого, а какие – нет, вы можете узнать в нашем лунном календаре удачных дней на январь 2018.

Новолуние: 17 января

Полнолуние: 2 января

Первая четверть: 9 января

Последняя четверть: 25 января

Растущая Луна: 18–30 января

Убывающая Луна: 3–16 января

Первые сутки в январе приходятся на Полнолуние. Поэтому любые начинания будут обречены на провал. В этот день лучше заняться очищением своей ауры. Отличным способом станет посещение сеанса йоги или медитация дома. Наберите горячую ванну с пеной, позвольте себе расслабиться и проанализировать происходящее в вашей жизни сейчас.

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Согласно астрологическому календарю, Новолуние выпадает на 17 января. В этот день Луна будет находиться в Водолее. Благоприятное время для саморазвития и организации дальнейших планов. Заряжайтесь только позитивной энергией, поскольку как начнете день, таким и будет весь месяц.

Благоприятные дни: 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 31 января.

Чтобы убывающая Луна в Козероге не навредила отношениям в вашей семье, в период с 5 по 7 января избегайте ссор и конфликтов. Даже самые мелкие разногласия могут подсыпать масла в огонь и надолго испортить семейное благосостояние. Постарайтесь тщательнее подбирать слова.

Неблагоприятные дни: 5, 12, 20, 28 января.

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