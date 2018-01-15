Корь в Украине: симптомы у детей и взрослых и информация о прививках

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
Корь в Украине: симптомы у детей и взрослых и информация о прививках | Телеканал СТБ
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Корь в Украине: симптомы у детей и взрослых и информация о прививках

Корь в Украине: симптомы у детей и взрослых и информация о прививках

Телеканал СТБ

Как и многим инфекционным заболеваниям, кори присуще циклическое развитие: вспышки наблюдаются каждые 5–6 лет. Пока в Украине рано говорить об эпидемии, но уровень заболеваемости существенно превышает обычный. Для сравнения: по данным украинского Минздрава, за последний год зафиксировано в 70 раз больше случаев инфицирования, чем в 2016. Какие симптомы кори у детей и взрослых? Чем опасно заболевание? Помогают ли прививки от кори? Разбираемся вместе с редакцией сайта СТБ.

sick girl with chickenpox lying in bed and measuring temperature

Что такое корь?

Корь – острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости. Вирус передается воздушно-капельным путем, поражает центральную нервную систему и быстро распространяется по всему организму. Вопреки расхожему мнению, в зоне риска не только дети от 1 до 6 лет, но также подростки и взрослые. При этом те, кто не переболел корью в раннем возрасте, в зрелом переносят ее сложнее.

Читайте также: Профилактика гриппа: какие меры принимать для всей семьи

Симптомы кори

Начальную стадию кори легко перепутать с ОРВИ: поднимается температура, возникает насморк, беспокоят расстройство сна, снижение аппетита и усталость. Характерные высыпания появляются только на четвертый-пятый день, когда состояние больного снова резко ухудшается. По мере распространения инфекции по организму симптомы кори меняются.

1–2 день:

  • сильная головная боль;
  • слабость;
  • высокая температура;
  • сухой кашель;
  • отеки горла и век;
  • увеличенные шейные лимфоузлы;
  • повышенная чувствительность или воспаление слизистой глаз.

3–4 день:

  • розовая сыпь на нёбе;
  • белые высыпания на слизистой щек, десен и губ.

4–5 день:

  • лихорадка;
  • сыпь по всему телу (мелкие красноватые пятна и волдыри, которые могут сливаться, образуя более крупные очаги);
  • усиление насморка и кашля;
  • обострение конъюнктивита;
  • диарея.

Корь не просто ухудшает самочувствие, но и снижает иммунитет, вследствие чего организм становится чувствительным к любым бактериальным инфекциям. Это становится причиной таких осложнений, как бронхит и пневмония, а в более тяжелых случаях – энцефалит (воспаление головного мозга). Впрочем, если заболевание протекает спокойно, уже в течение недели инфицированному становится лучше.

Профилактика кори

Pediatrician makes vaccination to small boy

Лекарства от кори не существует. Лучший способ защиты от вирусного заболевания – вакцинация. Прививки от кори взрослым и детям сводят риск инфицирования к 1–5%. Это не только важно для личной безопасности каждого человека и безопасности его семьи, но также определяет, будет ли заболевание распространяться и дальше в стране.

В Украине для защиты от кори используют единую живую вакцину как в государственных, так и в частных клиниках – Приорикс (Бельгия). В больницах она предоставляется бесплатно. Стоимость в аптеке – 300–350 грн. Кабинеты вакцинации оборудованы практически в каждой поликлинике и работают без выходных.

Делать прививку можно в 9 месяцев, если малыш контактировал с больным корью. Когда ребенку исполнится 1 год, вакцинацию необходимо провести повторно.

Дети старше 6 лет должны прививаться дважды с минимальным интервалом в 1 месяц – только в этом случае выработается полноценный иммунитет. Взрослым, которые не переболели корью в детстве, также нужна прививка. Вакцинация обеспечивает защиту от вируса в течение 15 лет.

Обращаем внимание, что грудное вскармливание не является противопоказанием к вакцинации.

Ситуация в Украине

Sick girl is sitting on the bed with teddy-bear

В настоящий момент вспышки кори зафиксированы в 17 регионах, а единичные случаи – по всей стране. Лидирующие позиции в тревожной статистике по количеству пострадавших от вируса занимают три области – Ивано-Франковская, Одесская и Закарпатская.

В Министерстве здравоохранения Украины скачок заболеваемости считают прогнозируемым, так как охват прививками значительно снизился за последние годы. Так, в 2016 году только 45% детей были вакцинированы, а повторную прививку, необходимую для выработки иммунитета от кори, сделали всего 30%. Низкий процент вакцинированных и является причиной коллективного падения иммунитета.

Как лечить корь?

Больным корью назначают симптоматические лечение, которое может включать противокашлевые и отхаркивающие средства, парацетамол, ибупрофен, глазные капли с антибиотиками, антибактериальные препараты, витамин А. Необходимо соблюдать постельный режим, употреблять достаточное количество жидкости, регулярно полоскать рот и промывать глаза.

Читайте также: Как уговорить ребенка пойти к зубному врачу: советы от наших экспертов