Киноафиша: что стоит посмотреть в кинотеатрах Киева в январе 2018 года

В свободное время хочется расслабиться, чтобы снять стресс от повседневной рутины. Лучшим вариантом для этого является просмотр фильмов. Январь 2018 года предлагает много интересных премьер, на которые стоит сходить в кинотеатры. Чтобы подбор фильмов не занимал у вас много времени, сайт stb.ua подготовил для вас подборку новинок кинопроката, которые выйдут на большие экраны в январе 2018 года.

Санта и компания

Жанр: комедия, семейный

Страна, год: Франция, Бельгия, 2017

Продолжительность: 1 ч. 32 мин.

Накануне Рождества 92 тысячи эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для детей, поражает неизвестный недуг! Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на Землю за лекарствами, чтобы вылечить любимых помощников и спасти замечательный праздник. Одна проблема — никто не узнает в нем самого главного в мире волшебника.

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Все только начинается

Жанр: триллер, комедия,

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 1 ч. 37 мин.

Бывший агент ФБР и экс-адвокат преступников, который находится в программе защиты свидетелей, должны забыть о своем соперничестве, чтобы отразить атаку киллеров. Лента насыщена экшеном и невероятными приключениями.

Выдающийся шоумен

Жанр: биография, драма, мюзикл

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 1 ч. 45 мин.

Фильм повествует об истории жизни Барнум, скандального американского антрепренера (частного театрально предпринимателя), основателя маркетинга, мастера мистификаций, который произвел революцию в мире развлечений, организовав в девятнадцатом веке один из самых популярных бродячих цирков.

Атлантида

Жанр: фильм ужасов, приключения, триллер, фантастика,

Страна, год: Испания, Франция, 2017

Продолжительность: 1 ч. 56 мин.

Любителей фильмов ужаса и фантастики ждет премьера об Атлантиде, мифическом острове-государстве, пропавшего в водах моря после сильного землетрясения вместе со своими жителями 9 тысяч лет назад. Главный герой принимает приглашение поработать в течение года метеорологом на удаленном острове посреди океана. Единственный житель острова – смотритель маяка, который даже не выходит его поздравить. Но это окажется мелочью после ночи, проведенной в деревянном домике. С наступлением темноты странные существа из воды начинают осаду острова.

Приключения Паддингтона 2

Жанр: комедия, семейный, фэнтези

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 1 ч. 43 мин.

Разыскивая идеальный подарок на 100-й День рождения своей тети Люси, Паддингтон находит уникальную книгу в античной скамейке мистера Грубера и устраивается на странные работы, чтобы ее купить. Вдруг кто-то похищает книгу, и теперь медведю придется разыскать вора.

Тяжелые времена

Жанр: военный, драма,

Страна, год: Великобритания, 2017

Продолжительность: 2 ч. 5 мин.

Лента покажет, как в первые дни своего правления в качестве премьер-министра Великобритании в 1940-м году Уинстон Черчилль предстал перед сверхтяжелым выбором: заключать соглашение с Адольфом Гитлером и превратить свою страну в марионетку Третьего рейха, или восстать против нацистов и дать им отпор.

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Бойся своих желаний

Жанр: фэнтези, ужасы

Страна, год: США, Канада, 2017

Продолжительность: 1 ч. 30 мин.

Девочка-подросток, тихая неудачница, находит загадочную шкатулку, которая исполняет желания. Теперь девушка расквитается со всеми, кто над ней смеялся, но какую плату попросит загадочная находка взамен?

Финальный портрет

Жанр: биография, драма,

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 1 ч. 30 мин.

Фильм рассказывает о конце жизни одного из величайших художников ХХ века — Альберто Джакометти. Париж начала 60-х, Альберто Джакометти окружен признанием коллег, интересом любовницы и ревностью жены. Однако он устал от скучной жизни и потери к ней вкуса. Художник находит покой в ​​компании Джеймса Лорда, известного писателя, который позирует ему для портрета. Джакометти не спешит завершать полотно, чтобы как можно дольше наслаждаться обществом нового друга.

Кое-что на День рождения

Жанр: комедия, драма,

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 1 ч. 30 мин.

День рождения для кого-то — это праздник, а для кого-то — день бессмысленных казусов и постыдных курьезов. Так, в День рождения уже немолодой, но достаточно успешной модельерши Сенны Бергес, которая до сих пор мечтает встретить любовь всей своей жизни, вечно случаются какие-то глупые истории. Однажды Сенне кажется, что наконец-то она встретила его — мужчину всей своей жизни. Но, как назло, он назначает ей свидание в роковой день — День ее рождения.

Форма воды

Жанр: мелодрама, драма, ужасы, фэнтези

Страна, год: США, 2017

Продолжительность: 2 ч. 3 мин.

Америка времен Холодной войны, примерно в 1963 году. Элиза, сотрудница сверхсекретной правительственной лаборатории, вынуждена вести уединенную и изолированную жизнь. Однако все навсегда изменится в момент, когда она и ее коллега Зельда случайно станут свидетелями секретного эксперимента.

Смерть Сталина

Жанр: мелодрама, драма, ужасы, фэнтези

Страна, год: Франция, Великобритания, 2017

Продолжительность: 1 ч. 46 мин.

Британско-французская кинокартина «Смерть Сталина» поведает о последних днях советского диктатора и покажет, как его режим погружается в пучину хаоса после его смерти.

Сказка о деньгах

Жанр: драма, фэнтези

Страна, год: Украина, 2017

Продолжительность: 1 ч. 30 мин.

С 25 января во всеукраинский прокат выходит полнометражный художественный фильм «Сказка о деньгах» режиссера Олеси Моргунец. Фильм-сказка по мотивам повести Владимира Короленко «Йом-Кипур, или Судный день» — это поучительная история о человеческой слабости к деньгам, которая порождает скупость. Это фильм-притча о христианском милосердии, о добре и любви. Проект фильма стал одним из победителей Второго конкурсного отбора Госкино.