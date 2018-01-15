Какого числа убирать елку

В Украине засохшую новогоднюю елку с половиной опавших иголок часто убирают 8 марта, а у некоторых — особо ленивых хозяев — она застаивается аж до майских праздников. Однако, по древним обычаям от новогодней елки нужно избавляться до Крещения.

Крещение — светлый праздник, который православные в 2018 году отмечают 19 января. Это значит, что 18 января — последний день, когда нужно отнести елку на мусорную свалку. Кроме самой елки, нужно очистить дом от всей символики Нового года и Рождества — снять гирлянды, убрать декоративную солому, венки, обрядовый хлеб и т.д.

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Убрать свое жилище следует не только от атрибутов новогодних праздников — в канун Крещения следует также провести генеральную уборку и выбросить все старые и ненужные вещи.

А если елочные иголки не засохли окончательно и если их не погрыз ваш домашний котик, то перед тем, как выбрасывать деревце на свалку, их можно использовать для заваривания разные целебных хвойных настоек.