График магнитных бурь на январь 2018: как справляться с плохим самочувствием

График магнитных бурь составляется специально для метеозависимых людей. Вас тревожат головные боли и недомогание, но по словам врачей вы абсолютно здоровы? Постоянно чувствуете усталость, но не можете найти этому логического объяснения? Возможной причиной вашего недуга могут быть магнитные бури! Изменения космической погоды оказывает на самочувствие некоторых людей сильное влияние. К счастью, благодаря метеорологам, которые давно научились прогнозировать всплески нестабильности защитного поля Земли, метеозависимые люди могут заранее подготовиться и защитить свой организм. График магнитных бурь на январь 2018 – в материале.

Согласно данным метеорологов, в январе геомагнитная обстановка обещает быть достаточно спокойной. Первая вспышка состоялась 13 января. В этот период у людей, на которых магнитные бури оказывают наиболее сильное влияние могли ощутить нарушение сна, изменения в работе сердечно-сосудистой системы, а также обострения хронических заболеваний, что наверняка повлекло за собой ухудшение работоспособности.

Читайте также: Гороскоп на месяц: чего ждать в январе 2018 каждому из знаков зодиака

Небольшие колебания магнитосферы в январе 2018 прошли также 14 января. Однако всплеск был настолько слабым, что головную боль, головокружение и другие неприятные симптомы испытали лишь крайне чувствительные люди.

Следующая вспышка небольшой интенсивности ожидается 20 января. В этот день следует с особой внимательностью отнестись к своему здоровью и при малейших недомоганиях обратиться к врачу. Метеозависимые люди могут ощутить общее недомогание и ухудшение сна. Рекомендуется снизить нагрузку на организм и провести этот день в спокойствии.

Что следует делать во время магнитных бурь

Дабы магнитные бури прошли для вас с минимальным ущербом для здоровья, пейте как можно больше жидкости, подкорректируйте питание и проводите больше времени на свежем воздухе. Очень кстати будет также контрастный душ и тонизирующие напитки.

Что нельзя делать во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь нельзя переутомлять себя физическими нагрузками и нервничать. Основной пункт в борьбе с любым недугом – хороший и здоровый сон. Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют на это время отказаться от вредных привычек, жирной и тяжелой пищи, соленого и копченого. Соблюдая все рекомендации, геомагнитные колебания обойдут вас стороной!

Читайте также: Любовный гороскоп 2018: чего ждать каждому из знаков зодиака

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.