Старый Новый год: традиции и обычаи празднования

Сегодня ночью, с 13 на 14 января, украинцы встречают Старый Новый год. Как появился праздник? Что принято делать в этот период? Какие традиции и обычаи Старого Нового года в Украине? Читайте в нашем материале!

Читайте также: Куда пойти в Киеве на выходных: афиша мероприятий на 13–14 января 2018

Старый Новый год смело можно считать дополнительным праздником, который твердо укоренился в семейных традициях многих украинцев, а также жителей некоторых других стран. Появление праздничной даты связано с расхождением двух календарей – Юлианского (по «старому стилю») и Григорианского (по «новому стилю»). Праздник отмечает большинство стран, церковь которых продолжает пользоваться календарем «старого стиля».

Обряды и традиции на Старый Новый год

Само собой, традиций и обрядов, которые окутывают Щедрый вечер, как его издавна называли, существует множество. Начать стоит с того, что в этот праздник за большим столом собирается вся семья, члены которой должны выглядеть опрятно и ухоженно (грязная или неглаженная одежда считается плохим знаком). В отличие от Рождественского Сочельника, все блюда готовятся сытные, на столе обязательно должна быть кутья, разнообразные выпечки и угощения. Именно богатый стол дарит этому вечеру название Щедрого.

После праздничного ужина принято посещать соседей, попросив прощение за возможные обиды, чтобы провести год в дружбе и согласии. Конечно, прежде чем отправиться к вашим знакомым, сделайте это и в кругу семьи.

Стоит отметить, что 13 января, согласно церковному календарю, считается днем памяти преподобной Мелании (Маланки, Меланки), что предшествует дню святого Василия Великого (14 января). По некоторым верованиям, сменяя друг друга, они сошлись и поженились. Именно в этот праздничный период парни могут отправиться к родителям девушки, которую хотят взять в жёны, за благословением.

Одной из традиций старого Нового года считается и посевание. В первый день Старого Нового года сначала в дом должен зайти мужчина, поэтому представительницы прекрасного пола ходили посевать реже. Одними из самых встречаемых посевальщиков являются дети, которые обязательно получали угощения и поощрения за свой труд. Примечательно, что зерна, которые используют при этом действе, нельзя сметать веником или выбрасывать. Считается, что они приносят в дом счастье и большой урожай в наступившем году. Для того, чтобы год был именно таким, многие хозяева смешивали зерна с теми, которые сажали в землю.

Традиции старого Нового года в Украине включают в себя и гадания. Ночь с 13 на 14 января считается одной из самых подходящих для того, чтобы узнать имя суженого и заглянуть в свое будущее.

Кроме того, существуют и некоторые народные поверья. Считается, что не стоит в эти дни давать или брать что-либо в долг, ведь целый год может пройти в долгах, считать мелочь 14 января – примета плохая, год может пройти в неудачах, бедности и слезах. Также на Старый Новый год не принято выносить мусор: в народе заведено, что так можно вынести все счастье из дома.

Желаем Вам хорошего и приятного праздника!

Читайте также: Все о праздновании Нового года и Рождества