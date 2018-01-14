Приметы на Старый Новый год 2018

Старый Новый год – это вовсе не самостоятельный праздник, а любимый всеми Новый год, только по Юлианскому календарю. Его преимущественно отмечают в странах, в которых православная церковь придерживается старого способа летоисчисления. Наши предки наделяли 13 января особым магическим смыслом. Если верить многочисленным приметам, которые связаны с праздником, можно не только заглянуть в будущее и узнать, что тебя ждет в наступившем году, но также привлечь удачу и достаток. Обратите внимание, что нельзя делать на Старый Новый год, чтобы фортуна от вас не отвернулась.

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Погодные приметы на Старый Новый год

Традиционно 14-го января крестьяне и земледельцы старались определить, будет ли год урожайным. Небо и солнце способны предсказать, насколько щедрой окажется земля на протяжении следующих двенадцати месяцев.

Ночное безоблачное небо и яркие звезды – к хорошему урожаю, холодному февралю и знойному лету.

Метель по утру – уродят ореховые деревья.

Снегопад – к дождливому июлю.

Иней на ветвях – будет много меда.

Сухая погода и мороз – не повезет грибникам.

Высоко взошедшее солнце – к счастью и плодородию.

Приметы, связанные со встречей Старого Нового года

Существует также несколько примет, которые относятся к самому празднованию.

Если первым в дом войдет парень из многодетной семьи – год пройдет в сытости и здравии.

Чем более шумно и весело пройдет встреча Старого Нового года, тем успешнее этот год будет.

Кутья, а также блюда из свинины на праздничном столе – к богатству и счастью.

Что нельзя делать на Старый Новый год

Чтобы не спугнуть удачу, постарайтесь не делать ничего из перечисленного ниже.

За неделю до Старого Нового года не рекомендуется надевать новые вещи. Лучше подождать самого праздника и похвастаться обновкой непосредственно 13 января.

Говоря тост, следует избегать употребления частицы «не»: тогда то, чего вы желаете, точно исполнится.

Не следует отмечать Старый Новый год только в женской компании – это к несчастью.

Любые бытовые хлопоты и уборка 13–14 января не приветствуются: считается, что так можно вынести из дома благополучие.

Не рекомендуется одалживать деньги в долг, а также считать мелкие монеты.

Пусть 2018-й будет счастливым и богатым на хорошие события!

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