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14 января - праздник Святого Василия: традиции и обычаи | Телеканал СТБ
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Праздник святого Василия: традиции и обычаи на 14 января

Телеканал СТБ

14 января православные христиане почитают святого Василия. В народе этот праздник еще называют Старым Новым годом. Если вы хотите узнать, какие традиции и обычаи существуют и что можно, а что нельзя делать в этот день,  —  читайте наш материал.  

На День святого Василия женщины готовят кутью, парни и мужчины ходят по домам и посевают, приветствуя хозяев со Старым Новым годом, а девушки гадают. 14 января сочетает в себе не только два праздника  —  чествование святого Василия и празднование Нового года по старому обычаю, но также имеет величественную историю, ряд интересных обычаев и традиций.  

История праздника

Святой Василий родился около 330 года в городе Кесария Каппадокийская, что в Малой Азии. В его семье чтили христианские обычаи. Отец святого был адвокатом и преподавал риторику.  

Свое первое образование Василий получил под руководством отца и бабки Макрины, которая хорошо знала христианство. Когда его родные умерли, Василий поехал в Константинополь, чтобы изучить там риторику, философию, астрономию, математику, физику и медицину. Он очень хорошо учился и в совершенстве овладел этими науками. Однако после обучения святой вернулся в Кесарию, чтобы преподавать там риторику. В 362 году переехал в Антиохию, где и получил сан диакона, а в 365 году сан пресвитера. Он заботился о своей пастве, чем и заслужил высокое уважение и большую любовь. Также святой имел дар исцеления и умел предсказывать будущее.  

Святой Василий прожил недолго. Он умер в 379 году и был канонизирован за свои благодеяния и помощь людям. После себя святой оставил много трудов на богословского тематику: 16 бесед на разные псалмы, 5 книг о защите православного учения о Святой Троице, правила монашества, книгу о Святом Духе и тому подобное.

К святому Василию молятся за здоровье и прощение грехов у Бога. Говорят, при жизни он обладал такой силой, что мог просить у Господа прощения грешнику, который отрекся Христа, заставив его искренне покаяться.  

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Традиции на 14 января

В этот день принято утром ходить посевать. Правда, посевать имеют право только мальчики и мужчины. По поверью, первым в этот день должен зайти в дом мужчина, чтобы принести с собой в семью добро и достаток. Традиционно посевают зерном, в основном  —  рожью, пшеницей. Первому посевальщику, как правило, уделяют особое внимание, поэтому утром ребята пытаются встать как можно раньше, чтобы прийти первыми в дом. Зерно, которым засевают дом, нужно сохранять и ни в коем случае не выбрасывать.  

В этот день с самого утра хозяйки готовят к столу щедрую кутью, в которую добавляют изюм, мед, орехи и даже конфеты. Ее нужно съесть до последней крошки, чтобы целый год быть здоровыми и удачливыми. Также на этот праздник принято готовить вареники с сыром и блины. Именно этими блюдами начинают застолье. На столе должно быть 12 блюд. Чем богаче стол, тем богаче пройдет год, говорят старики.  Поэтому не жалейте, а подавайте мясные блюда, рыбные, молочные и о сладостях не забывайте.  

На этот праздник в доме нужно иметь денежный запас и нельзя занимать деньги, чтобы не отдать никому свой достаток.  

Существуют также приметы и о погоде. Если в день святого Василия снег или туман  —  ждите хороший урожай, ветер  —  урожай орехов, солнечно  — ранняя весна.  

Хороших праздников!