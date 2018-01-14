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Со Старым Новым годом: поздравления с праздником | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Оригинальные поздравления со Старым Новым годом

Оригинальные поздравления со Старым Новым годом

Телеканал СТБ

Зимние праздники продолжают радовать украинцев, ведь с их помощью волшебное настроение можно продлить еще на несколько морозных дней. Не забудьте поздравить близких и друзей со Старым Новым годом! Мы подобрали самые интересные, оригинальные и теплые пожелания.

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Shh! Let me reveal you my secret

Пусть этот Старый Новый год

Тебя накроет позитивом,

И счастье светлое придет,

И будет жизнь твоя красивой!

Пускай царит в душе уют,

Пусть будут море доброты

И много радостных минут,

Ведь сбудутся твои мечты!

New Year Celebration With Alarm And Confetti

Пусть этот Старый Новый год

Вам много счастья принесет.

Пусть деньги сыплются мешками,

Добро всегда пусть будет с вами!

Желаю всем веселья, смеха,

Желаю только лишь успеха,

Чтобы сбывались все мечты,

Не знать проблем и суеты!

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Smiling woman embracing her boyfriend in Christmas

В этот Старый Новый Год

Торжествует весь народ,

И, конечно же, тебе,

Пожелаю я в судьбе:

Счастья светлого большого,

Радостных событий много,

Также и добра, и смеха,

И во всех делах – успеха!

Christmas Baubles and Gum Tree Leaves

В этот праздник долгожданный

Пожелать хотим скорей,

Чтоб сбывались все желанья,

Было много светлых дней!

Пусть красиво и чудесно

Ваша строится судьба,

Старый Новый Год, как песня,

Дарит радость вам всегда!

Celebrating Christmas in office.

Пусть вам Старый Новый год

Принесёт любовь, достаток,

В дом уют пускай придёт,

Радость будет на подхвате!

Благоденствие и нежность

Заполняют пусть ваш мир.

Год подарит безмятежность,

Как волшебный сувенир!

christmas interior with tree, presents and fireplace

Вот и Старый Новый год —

Праздник, но наоборот!

И по-прежнему мы скажем:

С Новым годом, с новым счастьем!

Пожелаем разных благ:

Жить богато, не хворать,

И добра, и мира в мире,

И улыбок больше, шире.

А в сердцах — любви и счастья,

Несмотря на все ненастья.

Пусть творятся чудеса,

Чтоб жизнь сказкою была.

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Поздравляем со Старым Новым годом каждого из вас!