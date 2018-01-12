Первые новогодние каникулы вчетвером: как проходят праздники у Григория Решетника

Совсем скоро состоится премьера восьмого сезона самого романтичного проекта страны «Холостяк», главным героем которого стал музыкант и саунд-продюсер Рожден Ануси. Несмотря на плотный график, ведущему реалити, Григорию Решетнику, все же удалось найти время, чтобы провести зимние выходные в кругу самых близких – с любимой женой Кристиной и сыновьями.

Читайте также: Григорий Решетник с женой и сыновьями нарядили елку

Новый год представители профессии ведущего вряд ли могут назвать семейным праздником. Однако Григорий Решетник научился совмещать работу и семью и, несмотря ни на что, проводить каникулы с самыми дорогими людьми: ежегодно его семья отправляется с ним в новогоднюю командировку. И под бой курантов все традиционно в сборе.

Не нарушило такую традицию появление четвертого члена семьи Решетников – младшего сына Димы. Хоть малышу всего полгода, он стойко выдержал длинный путь в Трускавец (именно в одном из отелей города Григорию предстояло вести Новый год).

«Конечно, было тяжело, потому что теперь надо успевать следить за двумя маленькими человечками, – говорит ведущий реалити «Холостяк». – И везти вдвое больше игрушек, так как у Вани с Димой они разные. Но мы справились.»

А потом папа работал, мама – следила за папой и детьми, в двенадцать семейство дружно загадало желание и… все четверо праздновали дальше.

Читайте также: Григорий Решетник рассказал о любимом украинском сериале

«Ванечка у нас уже закаленный, в прошлом году уснул под утро, – вспоминает Григорий. – В этот раз продержался до двух ночи, и Дима вместе с ним. Малыши уснули, а родители отправились на дискотеку и веселились до шести утра.»

Затем, уже по сложившейся традиции, Решетники успели заглянуть во Львов, потом отправились в Ивано-Франковск к родственникам Кристины на Рождество, где оставили старшего сына с дедушками и бабушками, а сами улетели в солнечную Испанию.

Напоминаем, что уже весной этого года в эфир выйдет «Холостяк»-8.

Читайте также: Григорий Решетник о Рождене Ануси: Такого Холостяка у нас еще не было