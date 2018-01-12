Афиша концертов на январь 2018 года в Киеве: выбор редакции СТБ

Афишу концертов на январь 2018 мы подготовили специально для вас, чтобы вы провели следующий зимний месяц в приподнятом и праздничном настроении. Благодаря этой подборке вы сможете наилучшим образом спланировать свой досуг. Читайте афишу концертов на январь 2018 от сайта stb.ua и проводите свое время весело и празднично!
Rizol Quartet
4 января 19:00
Национальная филармония Украины
Стоимость билетов: 70—250 грн
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Олег Скрипка и оркестр Наона
6 января
19:00 Freedom Event Hall
Стоимость билетов: 450—1000 грн
JOE COCKER Tribute — АНИС и Lviv Jazz Orchestra
12 января 19:00
Дом офицеров
Стоимость билетов: 100—650 грн
Lords of the Sound
14 января 19:00
Национальная опера Украины
Стоимость билетов: 100—550 грн
НАОНІ
17 января 19:00
Дом архитектора
Стоимость билетов: 175-350 грн
Ирина Федишин
21 января в 19:00
Октябрьский дворец
Стоимость билетов: 250—1200 грн