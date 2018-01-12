Афиша концертов на январь 2018 года в Киеве: выбор редакции СТБ

Афишу концертов на январь 2018 мы подготовили специально для вас, чтобы вы провели следующий зимний месяц в приподнятом и праздничном настроении. Благодаря этой подборке вы сможете наилучшим образом спланировать свой досуг. Читайте афишу концертов на январь 2018 от сайта stb.ua и проводите свое время весело и празднично!

Rizol Quartet

4 января 19:00

Национальная филармония Украины

Стоимость билетов: 70—250 грн



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Олег Скрипка и оркестр Наона

6 января

19:00 Freedom Event Hall

Стоимость билетов: 450—1000 грн



JOE COCKER Tribute — АНИС и Lviv Jazz Orchestra

12 января 19:00

Дом офицеров

Стоимость билетов: 100—650 грн

Lords of the Sound

14 января 19:00

Национальная опера Украины

Стоимость билетов: 100—550 грн

НАОНІ

17 января 19:00

Дом архитектора

Стоимость билетов: 175-350 грн

Ирина Федишин

21 января в 19:00

Октябрьский дворец

Стоимость билетов: 250—1200 грн