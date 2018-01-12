14 января в эфире СТБ стартует новый телесезон

Соскучились по проектам канала СТБ? Уже 14 января стартует новый сезон! Вас ждут свежие выпуски самого мистического проекта «Следствие ведут экстрасенсы», обновленный тележурнал «Все буде добре», провокационная программа «Давай поговоримо про секс», кулинарная битва на «МастерШеф», романтические приключения Рождена Ануси в проекте «Холостяк», а также «Битва экстрасенсов», «Я соромлюсь свого тіла», «Один за всіх», «Все буде смачно» и много новых удивительных шоу! В новом сезоне телеканал СТБ запускает сразу три проекта! 30 января вас ждет самая теплая премьера зимы – «Наречена для тата». Шесть одиноких пап будут заново учиться строить отношения для создания крепкой и любящей семьи.

3 марта не пропустите первый выпуск тревел-шоу «Світами за скарбами». Каждую субботу украинцы будут путешествовать вместе с участниками проекта, а также очаровательной ведущей Розой Аль-Намри.

Также в этот субботний вечер стартует юмористическое ток-шоу «Вечер с Натальей Гариповой». Как вы поняли из названия, вести его будет известная стенд-ап комик Наталья Гарипова. Ведущая будет не только смеяться над собой, но и шутить над своими звездными гостями.

Много музыки вас ожидает на Национальном отборе на Евровидение-2018, который стартует уже 10 февраля. Почетные места жюри займут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов. Ведущий Нацотбора — Сергей Притула. Согласитесь – компания прекрасная и точно не даст вам соскучиться.

Детальную информацию о датах старта всех любимых проектов смотрите ниже:

14 января, воскресенье – «Следствие ведут экстрасенсы»

30 января, вторник – «Наречена для тата»

30 января, вторник – «Давай поговоримо про секс»

31 января, среда – «МастерШеф»

1 февраля, четверг – «Я соромлюсь свого тіла»

3 февраля, суббота – «Все буде смачно!»

4 февраля, воскресенье – «Один за всіх»

10 февраля, суббота – Национальный отбор на Евровидение-2018

3 марта, суббота – «Вечер с Натальей Гариповой»

3 марта, суббота – «Світами за скарбами»

4 марта, воскресенье – «Битва екстрасенсів»

5 марта, понедельник – «Все буде добре»

9 марта, пятница – «Холостяк»

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