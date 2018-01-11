«Следствие ведут экстрасенсы»: тайна шаманского ножа

14 января 2018 года в 19:00 в эфир телеканала СТБ выйдет первый выпуск нового сезона программы «Следствие ведут экстрасенсы». В этот раз эксперты отправятся в село Окнина Кировоградской области, чтобы спасти семью от таинственного потустороннего убийцы, который поселился в их доме.

В программу «Следствие ведут экстрасенсы» обратилась Надежда Войтенко. Не так давно она, ее муж и двое их сыновей с невестками построили дом. Но как только они туда заселились, посреди ночи услышали ужасающий стон, от которого в жилах стыла кровь. С каждым днем присутствие потусторонней силы ощущалось все сильнее. Нечто сверхъестественное оставляло на окнах и стенах странные следы… А вскоре – начало нести реальную угрозу жизни! Однажды сын с невесткой нашли едва живую Надежду в петле… Но тогда ее удалось спасти.

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Как оказалось, об этом Надежда ничего не помнит, ведь мыслей о суициде у нее никогда не было. Однако она уверена: ею управляла какая-то сила. Героиня начала задумываться о проблемах с психикой, но и эта версия вскоре отпала.

«Никаких психических расстройств у женщины не наблюдается. Она не страдает депрессией, галлюцинациями, потерей памяти. Объяснить причину этого поступка сложно», – сообщит психолог Светлана Белоусова.

Семья уверена, что Надежду пытается забрать на тот свет погибший хозяин дома за то, что новые жильцы разрушили прежнюю постройку, когда приобрели участок. Но продать недвижимость члены семьи не могут, ведь на этой земле, кроме дома, у них есть целое фермерское хозяйство.

Помочь Надежде согласились постоянные эксперты проекта «Следствие ведут экстрасенсы»: одна из сильнейших ясновидящих страны Алена Курилова и ведьма-некромант Жанна Шулакова.

По приезду на место расследования Жанна Шулакова сообщит:

«Я четко видела картинку. Вокруг все было заляпано кровью. Мы себе даже представить не могли, как Надя и ее семья с этим связаны».

«Этой семье угрожает сущность, которая может принимать абсолютно разные формы. То оставляет следы на стене, то приходит в образе волка или собаки. Но карты говорили мне, что она привязана именно к Наде. Поэтому и близкие ее в опасности», – сообщит героям программы ясновидящая Алена Курилова.

Кто пытается убить Надежду, по какой причине ей мстит таинственная сила и при чем здесь шаманская магия – узнайте в премьерном выпуске нового сезона уже в это воскресенье, 14 января в 19:00 на СТБ.

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