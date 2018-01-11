Бекхэм представил свой бренд под музыку группы «ДахаБраха»

Английский футболист Дэвид Бекхэм запустил рекламный ролик собственного бренда, сделанный под музыку украинской группы «ДахаБраха». Какая песня легла в основу ролика — читайте в нашем материале.

Известный футболист Дэвид Бекхэм сделал пост на своей странице в Instagram, в котором показал рекламной ролик собственного бренда House 99 By David Beckham. Бекхэм решил выпустить линию средств для мужчин по уходу за волосами и кожей. Необычность этого видео в том, что саундтрек рекламы выполняет украинская этно-группа «ДахаБраха».

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Менеджер группы Ирина Горбань рассказала, что выбор заказчиков был очень конкретен. У режиссеров ролика было несколько вариантов, но они остановились на песне «Шо з-под дуба».

Композиция «Шо з-под дуба» также прозвучала в американском сериале «Фарго».

