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Песня группы ДахаБраха «Шо з-под дуба» прозвучала в рекламе бренда Дэвида Бекхема | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Бекхэм представил свой бренд под музыку группы «ДахаБраха»

Бекхэм представил свой бренд под музыку группы «ДахаБраха»

Телеканал СТБ

Английский футболист Дэвид Бекхэм запустил рекламный ролик собственного бренда, сделанный под музыку украинской группы «ДахаБраха». Какая песня легла в основу ролика  —  читайте в нашем материале.  

Известный футболист Дэвид Бекхэм сделал пост на своей странице в Instagram, в котором показал рекламной ролик собственного бренда House 99 By David Beckham. Бекхэм решил выпустить линию средств для мужчин по уходу за волосами и кожей. Необычность этого видео в том, что саундтрек рекламы выполняет украинская этно-группа «ДахаБраха».

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Менеджер группы Ирина Горбань рассказала, что выбор заказчиков был очень конкретен. У режиссеров ролика было несколько вариантов, но они остановились на песне «Шо з-под дуба».  

Композиция «Шо з-под дуба» также прозвучала в американском сериале «Фарго».