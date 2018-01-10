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Вечер с Натальей Гариповой: новое юмористическое шоу стартует на СТБ весной 2018 | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / СТБ представляет юмористическое ток-шоу «Вечер с Натальей Гариповой»

СТБ представляет юмористическое ток-шоу «Вечер с Натальей Гариповой»

Телеканал СТБ

Телеканал СТБ любит радовать своих зрителей, поэтому всегда готовит для вас что-то новенькое. К примеру, совсем скоро, в марте, стартует новое юмористическое ток-шоу «Вечер с Натальей Гариповой». В студии вы увидите своих любимых звезд совершенно с другой стороны. Подробнее – в нашем материале.  

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Уже весной в эфире телеканала СТБ появится новый проект «Вечер с Натальей Гариповой». Как вы поняли из названия, вести его будет известная стенд-ап комик Наталья Гарипова. Ведущая  будет не только смеяться над собой, но и шутить над своими звездными гостями.

Во время шоу селебрити предстанут в необычных для зрителя образах, демонстрируя свои физические, творческие и импровизационные таланты. Сами того не подозревая, они также станут частью различных экспериментов.

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«В программу мы приглашаем звёзд и пытаемся проверить — обладают ли они чувством юмора, умеют ли посмеяться над другими, и главное — над собой. Мы раскроем некоторые тайны личной жизни звёзд и пригласим в студию людей, которых наши герои совсем не ожидают увидеть. Программа будет наполнена интересными розыгрышами, веселыми играми и забавными ситуациями. Известные на всю страну люди окажутся героями смешных и необычных историй, а также узнают о себе много нового и интересного», — рассказал руководитель ТО Алексей Удовицкий.

После всех испытаний у приглашенных гостей будет шанс отомстить ведущей. Естественно, в смешной манере.

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