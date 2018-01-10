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Мода 2017-2018: шапки, капори, берети (ФОТО) | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Модные головные уборы на зиму 2017–2018

Модные головные уборы на зиму 2017–2018

Телеканал СТБ

Мы любим самое холодное время года не только за Новый год, снег и аромат мандаринов, но также за возможность разнообразить свой гардероб. Если вы уже знаете, как выглядит стильный зимний пуховик 2017–2018, предлагаем подобрать к нему неотъемлемый аксессуар – головной убор. В этом году делаем упор на практичность и оригинальность. Самые модные шапки найдете в нашей подборке!

Oversize

Объемные шапки с крупной вязкой находятся в тренде уже три сезона подряд. Этой зимой продолжаем наслаждаться мягкими и уютными моделями в стиле oversize. Помимо очевидного комфорта, большое преимущество таких шапочек – универсальность. Они идут обладательницам любой формы лица и способны добавить изюминку любому наряду.

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Особенно нежно и женственно смотрятся шапки пастельных цветов. Например, небесно-голубого, бежевого и оттенка пыльной розы.

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Шапки с помпоном

Помпоны из пряжи или меха никогда не выйдут из моды! На каждый день рекомендуем присмотреться к классическим шапочкам с вязаным узором-косичкой. Планируете активно провести выходные на лыжном курорте? Выбирайте спортивные модели самых смелых расцветок.

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Бини

Идеальное решение для поклонников уличной моды. Шапки-бини выглядят стильно и слегка небрежно, а еще являются абсолютным фаворитом многих звезд. Смело следуйте их примеру!

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Береты

В грядущем сезоне береты снова актуальны. Какой выбрать? Мы советуем обратиться к самым горячим хитам: на вершине популярности сдержанные черные без декора, мешковатые с меховой или текстильной отделкой, роскошные бархатные, обильно усыпанные стразами и блестками. Беспроигрышное сочетание – пальто и берет.

Beautiful woman in a pink sweaterBeautiful blonde russian woman in urban background  Close up street portrait of young beautiful happy smiling womanWoman holding a cup of tea in hand outdoors

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Шапки из меха

Десятилетие назад пушистые меховые шапки считались предметом повседневного гардероба и носились исключительно в практичных целях. Сегодня же объемные ушанки, стильные бомберы и теплые финки с текстильной отделкой – один из главных трендов зимней моды 2017–2018. Шапки из искусственного и натурального меха можно смело носить как с элегантными пальто, так и со спортивными куртками или пуховиками. Компромиссный вариант – головные уборы с меховой отделкой. Можно выбрать фетровую или вязаную шапочку с меховым помпоном, пушистой оторочкой по краю или меховым козырьком. 

Woman wearing fur hat outdoors Beautiful woman portrait close up - outdoors Woman wearing fur hat and glasses  Beautiful woman with fur hat and scarf on snowy day Happy woman wearing winter hat Woman wearing fashionable wintertime clothes

Кстати, ворс необязательно должен быть естественного оттенка. Обратитесь к моделям, выкрашенным в неожиданные цвета: шапка из синего, розового или желтого меха разбавит даже самый скучный наряд.

Шляпы

Шляпы действительно способны придать любому образу изысканности и подчеркнуть превосходный вкус хозяйки. Однако в нашем климате широкополые модели лучше приберечь на осень. Наиболее гармонично такие шляпы смотрятся с кожанками, плащами и тренчами. Утепленные федоры лаконичного кроя гораздо больше подходят для морозной погоды.  

A beautiful model clothed with fur and adorned with a hat Portrait of the beautiful fashionable girl in trendy hat

Кепи

Отдельное внимание этой зимой стоит уделить кепи. Миниатюрные, женственные, без обилия декора, но из тяжелой, теплой ткани. Зимняя мода на головные уборы 20172018 призывает носить кепи с идеально круглой верхней частью и козырьком ниже линии бровей.

Young, hip and attractive blonde walking around the city, girl in a stylish hat and a gray coat Outdoor portrait of young beautiful fashion girl posing on street. Model looking aside. Lady wearing stylish winter clothes. Female fashion.

Мы не сомневаемся, что с нашими советами вы будете блистать этой зимой!

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