Куда пойти в Киеве на выходных: афиша мероприятий на 13–14 января 2018

Праздничные каникулы заканчиваются, а веселье и увлекательный досуг – нет! Наша афиша мероприятий на выходные в Киеве расскажет, где будет проходить самый яркий зимний фестиваль, какой спектакль посмотреть, куда сводить маленьких непосед, а также как необычно провести уикенд с друзьями и близкими. Куда пойти в Киеве 13–14 января, советует редакция СТБ.

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Столичный Рождественский Фестиваль

13 января, 12:00–20:00

Почтовая площадь

Несмотря на то, что новогодние каникулы уже подходят к концу, в эти выходные у вас еще есть время напоследок окунуться в сказочную атмосферу любимых зимних праздников. В субботу впервые состоится грандиозный #РождествоФест при поддержке Министерства культуры Украины. В программе – концерт, контактный зоопарк, развлечения и подарки, вкусные угощения, рождественские фотозоны и локации. Отдыхая и весело проводя время на мероприятии, вы тем самым помогаете маленьким пациентам Онкоцентра и ОХМАТДЕТа, ведь все средства, вырученные в рамках фестиваля, будут направлены на помощь больным деткам. Вход свободный.

Спектакль «Гулянка у Маланки»

13 января, 20:00

Ул. Васильковская, 1 (театр «Сцена 6»)

Ежегодно в ночь с 13-го на 14-ое января к главной героине спектакля, вдове Маланке, приходит дух ее мужа Василия Васильевича. Одинокая женщина ждет возлюбленного и в этот раз, но беспокойство терзает душу. Кажется, неожиданно к Маланке в гости решила заглянуть вся округа – от мальчишек-щедровальников до соседки Солохи и даже депутата облсовета. Чем закончится внеплановый праздник?

Цена: 100–200 грн.

«Алиса в Зазеркалье» на льду

13 января, 13:00

Дворец Спорта

Трогательная и забавная сказка про девочку-мечтательницу поразит в новом формате шоу-представления на льду! Зрителям предстоит увидеть персонажей «Алисы в стране чудес» выполняющими сложные элементы фигурного катания и циркового искусства. Захватывающий досуг для всей семьи обеспечен.

Цена: 200–300 грн.

Мастер-класс по изготовлению круассана

13 января, 11:00

Ул. Жилянская, 97-а (Denys Suhoviy Bakery School)

Легкий, хрустящий и румяный, с масляными бочками или под сахарной пудрой, с густым джемом, наполненный тягучим шоколадом или со свежей зеленью, авокадо и аппетитными ломтиками лосося… Как приготовить идеальный круассан? Каким должны быть тесто и начинка? Возможно ли сделать это лакомство в домашних условиях? Безусловно! Достаточно посетить мастер-класс шеф-повара Дениса Суховия. Нужна предварительная запись.

Цена: 1400 грн.

Киновечер «Один дома» 1–2

14 января, 17:00

Ул. Р. Окипной, 4 («Олень и чай»)

Пересматривать любимые новогодние и рождественские комедии в который раз – важная традиция зимних каникул. Если за две недели наступившего года вы так и не успели вдоволь посмеяться над проделками Кевина, которого родители забыли в канун праздника дома, антикафе «Олень и чай» не даст вам пропустить это удовольствие! Рекомендуем забронировать места заранее.

Цена: 100 грн.

Рождественско-новогодние квесты для детей в оперетте

14 января, 12:00–13:00

Ул. Большая Васильковская, 53/3 (Киевский театр оперетты)

Последние праздничные дни предлагаем весело провести вместе с самыми маленькими в Национальной оперетте Украины. Интересные и зрелищные театрализованные квесты «Зимой в страну нот», «Фантастическая зима в стране чудес», а также детективная история «Вернуть Рождество» не дадут скучать детям от 5 и до 11 лет. Веселый и познавательный выходной вместе с опереттой!

Цена: 100 грн.

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