Куда пойти в Киеве на выходных: афиша мероприятий на 13–14 января 2018

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
Куда пойти в Киеве на выходных 13-14 января 2018 | Телеканал СТБ
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
Телеканал СТБ / Куда пойти в Киеве на выходных: афиша мероприятий на 13–14 января 2018

Куда пойти в Киеве на выходных: афиша мероприятий на 13–14 января 2018

Телеканал СТБ

Праздничные каникулы заканчиваются, а веселье и увлекательный досуг – нет! Наша афиша мероприятий на выходные в Киеве расскажет, где будет проходить самый яркий зимний фестиваль, какой спектакль посмотреть, куда сводить маленьких непосед, а также как необычно провести уикенд с друзьями и близкими. Куда пойти в Киеве 13–14 января, советует редакция СТБ.

Читайте также: Все о праздновании Нового года и Рождества

Столичный Рождественский Фестиваль

Christmas markt of the Hyde Park's winter WonderLand park, London

13 января, 12:00–20:00

Почтовая площадь

Несмотря на то, что новогодние каникулы уже подходят к концу, в эти выходные у вас еще есть время напоследок окунуться в сказочную атмосферу любимых зимних праздников. В субботу впервые состоится грандиозный #РождествоФест при поддержке Министерства культуры Украины. В программе – концерт, контактный зоопарк, развлечения и подарки, вкусные угощения, рождественские фотозоны и локации. Отдыхая и весело проводя время на мероприятии, вы тем самым помогаете маленьким пациентам Онкоцентра и ОХМАТДЕТа, ведь все средства, вырученные в рамках фестиваля, будут направлены на помощь больным деткам. Вход свободный.

Спектакль «Гулянка у Маланки»

Young smiling woman in dress sitting in theatre

13 января, 20:00

Ул. Васильковская, 1 (театр «Сцена 6»)

Ежегодно в ночь с 13-го на 14-ое января к главной героине спектакля, вдове Маланке, приходит дух ее мужа Василия Васильевича. Одинокая женщина ждет возлюбленного и в этот раз, но беспокойство терзает душу. Кажется, неожиданно к Маланке в гости решила заглянуть вся округа – от мальчишек-щедровальников до соседки Солохи и даже депутата облсовета. Чем закончится внеплановый праздник?

Цена: 100–200 грн.

«Алиса в Зазеркалье» на льду

Closeup skating shoes ice skating outdoor at ice rink

13 января, 13:00

Дворец Спорта

Трогательная и забавная сказка про девочку-мечтательницу поразит в новом формате шоу-представления на льду! Зрителям предстоит увидеть персонажей «Алисы в стране чудес» выполняющими сложные элементы фигурного катания и циркового искусства. Захватывающий досуг для всей семьи обеспечен.

Цена: 200–300 грн.

Мастер-класс по изготовлению круассана

Delicious fresh croissants in the shop

13 января, 11:00

Ул. Жилянская, 97-а (Denys Suhoviy Bakery School)

Легкий, хрустящий и румяный, с масляными бочками или под сахарной пудрой, с густым джемом, наполненный тягучим шоколадом или со свежей зеленью, авокадо и аппетитными ломтиками лосося… Как приготовить идеальный круассан? Каким должны быть тесто и начинка? Возможно ли сделать это лакомство в домашних условиях? Безусловно! Достаточно посетить мастер-класс шеф-повара Дениса Суховия. Нужна предварительная запись.

Цена: 1400 грн.

Киновечер «Один дома» 1–2

Christmas Movie Night

14 января, 17:00

Ул. Р. Окипной, 4 («Олень и чай»)

Пересматривать любимые новогодние и рождественские комедии в который раз – важная традиция зимних каникул. Если за две недели наступившего года вы так и не успели вдоволь посмеяться над проделками Кевина, которого родители забыли в канун праздника дома, антикафе «Олень и чай» не даст вам пропустить это удовольствие! Рекомендуем забронировать места заранее.

Цена: 100 грн.

Рождественско-новогодние квесты для детей в оперетте

Funny christmas company

14 января, 12:00–13:00

Ул. Большая Васильковская, 53/3 (Киевский театр оперетты)

Последние праздничные дни предлагаем весело провести вместе с самыми маленькими в Национальной оперетте Украины. Интересные и зрелищные театрализованные квесты «Зимой в страну нот», «Фантастическая зима в стране чудес», а также детективная история «Вернуть Рождество» не дадут скучать детям от 5 и до 11 лет. Веселый и познавательный выходной вместе с опереттой!

Цена: 100 грн.

Читайте также: Гороскоп на неделю с 8 по 14 января 2018