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Вечер с Натальей Гариповой: когда стартует юмористическое шоу | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Когда стартует юмористическое шоу «Вечер с Натальей Гариповой»

Когда стартует юмористическое шоу «Вечер с Натальей Гариповой»

Телеканал СТБ

Весна 2018 на СТБ подарит зрителям новые невероятные проекты. Одним из них станет юмористическое шоу «Вечер с Натальей Гариповой». Каждую субботу вы будете открывать любимых звезд с абсолютно другой стороны. Когда же ждать премьеру проекта и чем удивит новое шоу — читайте в материале.

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Уже 3 марта в эфире телеканала СТБ появится «Вечер с Натальей Гариповой».
Ведущая шоу — первая и наиболее успешная женщина стендап-комик в Украине. В гостях у Натальи побывают Дмитрий Шуров, Иракли Макацария, Дмитрий Коляденко, Павел Костицин и многие другие селебрити.

иракли и наташа
Известные на всю страну люди окажутся героями смешных и необычных историй, а также узнают о себе много нового и интересного. Ведущая будет шутить не над звездами, а вместе с ними. Юмор Натальи не обижает и не унижает, а наоборот раскрывает героев. Кто бы не пришел в гости к ведущей — хорошее настроение гарантировано!

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