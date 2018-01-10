Imagine Dragons дадут грандиозный концерт на «Олимпийском»

31 августа 2018 года американская рок-группа Imagine Dragons даст масштабный сольный концерт в Киеве на НСК «Олимпийском». Выступление пройдет в рамках грандиозного тура в поддержку пластинки Evolve. Организаторами мероприятия станут GAS Concert.

Imagine Dragons были основаны в 2008 году в Лас-Вегасе. В 2012 году вышел дебютный альбом Night Visions с лид-синглом Radioactive. Песня принесла группе мировую славу и премию Grammy в номинации «Лучшее рок-исполнение». Кроме того, журнал Rolling Stone назвал Radioactive — «самым большим рок-хитом года».

Второй альбом американцев Smoke + Mirrors стартовал с первого места чарта Billboard 200. Было продано более одного миллиона копий этой пластинки. Более того, в Великобритании альбом оказался последней пластинкой-рекордсменом по офлайн-продажам перед тем как стриминг включили в официальные рейтинги.

Третий альбом Evolve вышел в 2017 году. В его поддержку Imagine Dragons отправились в мировое турне, закрепив за собой статус одной из главных стадионных групп мира. Синглы Believer и Thunder стали безусловными хитами в большинстве стран мира.

На счету Imagine Dragons более 20 международных музыкальных наград и около 80 номинаций. Группа номинирована на две премии Grammy в 2018 году. На ее счету выступления на большинстве крупнейших фестивалей, включая Glastonbury, Reading & Leeds, Lollapalooza и не только. Выступление на «Олимпийском» станет первым концертом американцев в Украине.

