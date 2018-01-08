Что почитать с детьми: список полезных энциклопедий

Зимние каникулы подходят к концу, но это не повод для ребенка забросить любимые книги и вернуться к учебникам. Чтобы за время отдыха малыши набрались не только сил, но и знаний, предлагаем читать вместе с ними интересные энциклопедии. Смотрите подборку полезных и ярких изданий на stb.ua.

Уильям Грилл

Антарктическая экспедиция Шеклтона. Чрезвычайное ледяное приключение

Это уникальная книга британского художника Уильяма Грилло о героическом путешествии Эрнста Шеклтона и его команды в Антарктиду. Рисунки очень детализированы, автор изобразил не только корабли, ледники и природу. Он изобразил каждого члена команды, всех 69 собак и даже оборудования и припасы.

Множество иллюстраций, уникальная карандашная техника, интересные факты и истории сделали эту книгу «Лучшей иллюстрированной книгой года» в 2014 году по версии The New York Times.

Жученко Мария

Большая книга транспорта

Это иллюстрированная энциклопедия обо всех видах транспорта. Яркие изображения самых разных видов техники позволят воочию увидеть настоящие чудеса инженерной мысли человечества.

Энциклопедия не только о видах транспорта. В этой книге есть история, информация о лучших и странных моделях, а еще интересные факты о машинах, самолетах, кораблях и поездах.

Мардеросьянц Тамара

Динозавры. Энциклопедия

Перед вами замечательная книга — «Динозавры». С ее помощью вы отправитесь в увлекательное путешествие по миру знаний о доисторических рептилиях. А натуралистические изображения древних ящеров позволят окунуться в атмосферу юрского периода.

Из этой книги вы узнаете, где были найдены динозавры, сколько видов нам известно и какие именно. А также когда и почему вымерли эти создания и интересные факты о них.

Пираты. Иллюстрированный атлас

История пиратства насчитывает столько же лет, сколько история мореплавания. Викинги, турки, вако… Но золотой век пиратства начался с открытием Америки. Разбойники Карибского моря в XVI–XVII веках создали настоящую пиратскую республику. Изложенные в атласе биографии пиратов вполне достоверны, а описанные эпизоды из их жизни основываются на реальных событиях. Генри Морган, Фрэнсис Дрейк, Черная Борода… Какими они были на самом деле? Какие удивительные и невероятные приключения случались в их жизни?

Из этой книги можно узнать, какие навигационные приборы были у моряков разных веков, какими были корабли и оружие. А еще – как закончилась волнующая и кровавая эпоха пиратства, что сломило силу морских разбойников и заставило их в конце концов покинуть воды Карибского моря. Захватывающие истории, интересные факты и красочные иллюстрации делают книгу увлекательным источником сведений об истории пиратства.

Андрей Климов

Знаменитые гетманы Украины

«Знаменитые гетманы Украины» — научно-популярное издание, посвященное изображению выдающихся руководителей Войска Запорожского. Исторические события изложены доступным языком, рассказ сопровождается параллельной хронологией событий мировой истории.

Издание интересно представленными в нем картами с уникальной частной коллекции европейских карт XVI–XVIII веков Андрея Осадчука.

Каждая карта — это особый взгляд европейцев на территорию Украины того времени со всем многообразием ее разделения, границ и названий: от древнейшего представления Птолемея о Сарматии к детальному описанию Украины на картах французского военного инженера Гийома Левассера де Боплана.