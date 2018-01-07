Какие 12 блюд приготовить на Рождество?

Православные христиане 7 января празднуют Рождество Христово. В Украине этот праздник сопровождается многими традициями и обрядами. Например, на Рождество принято готовить 12 блюд. Их количество соответствует каждому месяцу года и числу апостолов Христа. В связи с этим редакция сайта СТБ подготовила рецепты блюд, которые традиционно подаются на рождественский стол.

12 блюд на Рождество

Как известно, на ужин Сочельника (это день перед Рождеством) нужно воздержаться от мяса, рыбы и молочных продуктов. Но уже на следующий день – непосредственно на само Рождество – пост заканчивает свое действие и церковь разрешает кушать все, что пожелает душа.

Ужин перед праздником и рождественский завтрак сильно отличаются по составу блюд: на первый подают только постное, а на второй – мясное и рыбное. Тем не менее и вечером перед Рождеством, и утром на праздник принято ставить на стол кутью и узвар.

Кутья

Самое главное блюдо — это кутья. Все её ингредиенты имеют символическое значение: зерно — символ воскресшей жизни, мед — здоровье, а мак — достаток в семье.

Ингредиенты:

Пшеница — 1 ст. Мак — 100 г Орехи грецкие — 100 г Изюм — 100 г Мед — 1,5 ст. л. Сахар — по вкусу

Способ приготовления:

Чистое зерно промываем, просушиваем и отвариваем в подсоленной воде до готовности. Охлажденную кашу заправляем медом. Мак промываем и запариваем горячей водой на 2 – 3 часа. Сливаем воду и с помощью ручной кофемолки растираем мак до получения макового молочка. Добавляем в смесь мед или сахар, все кладем в кашу. Греческие орехи поджариваем на сковороде и добавляем в кашу.

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Узвар

Традиционно на Рождество к кутье готовят узвар. Если кутья — хозяйка Рождественского ужина, то узвар — хозяин.

Ингредиенты:

Сухофрукты — 500 г Сахар — 150 г

Способ приготовления:

Сухофрукты необходимо промыть, после заливаем водой (она должна быть на 2–3 см выше сухофруктов) и доводим до кипения. Потом добавляем сахар и варим на медленном огне до готовности фруктов.

Винегрет

Ингредиенты:

Свекла — 300 г Картофель — 300 г Морковь — 200 г Соленые огурцы — 150 г Зеленый горошек — 200 г Лук — 100 г

Способ приготовления:

Морковь, картофель и свеклу промыть, очистить и отварить. Сваренные овощи и соленые огурцы нарезать кубиками. Репчатый лук нарезать тонкими полукольцами. Все ингредиенты смешать и заправить растительным маслом.

Голубцы с мясом

Ингредиенты:

Капуста белокочанная — 800 г Мясо (говядина, баранина, свинина) — 300 г Рис — 100 г Лук репчатый — 1 шт. Мука — 1 ст. л. Томатная паста — 2 ст. л. Сметана — 2 ст. л. Масло сливочное — 2 cт. л. Соль — по вкусу Перец — по вкусу

Способ приготовления:

Снимаем листья с кочана капусты, срезаем утолщения со стеблей и провариваем 5 минут в кипятке. После вынимаем и охлаждаем. Для фарша мясо пропускаем через мясорубку, смешиваем с отваренным до полуготовности рисом, обжаренным луком, солим, перчим и хорошо перемешиваем. Для подливы поджариваем на сливочном масле муку, добавляем томатную пасту и сметану. На подготовленные листья кладем по столовой ложке фарша и заворачиваем конвертиком. Голубцы обжариваем, складываем в глубокую кастрюлю и заливаем подливой, добавляем стакан воды, закрываем крышкой и тушим на слабом огне 30–40 минут.

Готовые голубцы подаем в том соусе, в котором они тушились.

Караси жареные

Ингредиенты:

Карась — 300 г Масло растительное — по вкусу Мука — по вкусу Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Подготовленную рыбу нарезаем на порционные кусочки и густо посыпаем солью. В сковороде разогреваем подсолнечное масло. Кусочки рыбы обваливаем в муке и обжариваем в разогретом масле до золотистой корочки.

Холодец из свиных ножек

Ингредиенты:

Ножки свиные — 1 кг Вода — 5 л Морковь — 1 шт. Лук репчатый — 1 шт. Петрушка (корень) — 1 шт. Чеснок — по вкусу Перец — по вкусу Соль — по вкусу Лавровый лист — по вкусу

Способ приготовления:

Ножки разъединяем в суставах, большие кости распиливаем или разрубываем, кладем в кастрюлю и заливаем холодной водой из расчета 4 – 5 л воды на каждый килограмм ножек. Варим ножки при умеренном кипении с закрытой крышкой 5 – 7 часов, пока сухожилия не будут легко отделяться от костей. Сразу после закипания снимаем пену. Для улучшения вкуса кладем в бульон нарезанные морковь, лук, корень петрушки и лавровый лист. Когда ножки будут готовы, отделяем мясо от костей и нарезаем его мелкими кусочками. После добавляем толченый чеснок, снимаем с огня и разливаем в глубокие тарелки. Ставим тарелки в холодное место и оставляем до застывания.

Вареники с картошкой

Ингредиенты:

Картофель – 500 г Мука – 250 – 270 г Яйца – 2 шт. Молоко – 100 мл Лук репчатый – 2 шт. Масло растительное – 50 мл + 1 ст. л. Масло сливочное – 50 г Сахар – 2 ст. л. Зеленый лук для подачи Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Картофель необходимо очистить и отварить до готовности. Смешать просеянную муку с яйцами, молоком и 2 ст. л. растительного масла, добавить соль. Вымесить однородное тесто, накрыть и оставить на 30 мин. Лук очистить и мелко нарезать. Половину измельченного лука обжарить в оставшемся растительном масле. Картофель размять в пюре со сливочным маслом. Добавить обжаренный лук, посолить, поперчить и перемешать. Оставшийся лук обжарить в 1 ст. л. сливочного масла, 10 мин. Добавить сахар и готовить, пока он полностью не растает. Снять с огня, переложить в миску и оставить в теплом месте. Тесто раскатать в тонкий пласт. Вырезать из него кружки диаметром примерно 7 см. Разложить по кружкам начинку, сложить их пополам и влажными руками защипать края. Выложить вареники в кипящую подсоленную воду. Когда они всплывут, варить еще 3 мин. Готовые вареники поместить в миску с карамелизованным луком, перемешать и подать к столу. Можно присыпать тонко нарезанным зеленым луком.

Жаркое из свинины

Ингредиенты:

Свинина с костью — 700 г Лук репчатый — 1 шт. Жир — 2 ст. л. Тмин — 1 ч. л. Мука — 1 ст. л. Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Мясо промываем, обсушиваем, солим и посыпаем мукой. Обжариваем в сильно разогретом жире до образования румяной корочки. Перекладываем в кастрюлю и добавляем несколько ложек воды. Лук очищаем, нарезаем кружочками, обжариваем в жире до золотистого цвета и добавляем к мясу. Посыпаем тмином и тушим под крышкой до мягкости. По мере выпаривания сока добавляем воду. Когда мясо станет мягким, нарезаем его наискось тонкими ломтиками поперек волокон. Выкладываем мясо на тарелку, заливаем соусом с луком и подаем с отварным картофелем, тушеной капустой или салатом из капусты.

Ассорти из солений

Для ассорти берем квашеные овощи (капуста и помидоры) и замороженную клюкву. Благодаря ягодам клюквы, квашеная капуста остаётся хрустящей. Они прекрасно дополняют друг друга — в сочетании получается хороший набор витаминов и микроэлементов.

Судак заливной

Ингредиенты:

Судак — 1 кг Морковь — 2 шт. Лук репчатый — 1 шт. Петрушка (корень) — 1 шт. Желатин — по вкусу Лимон — 1 шт. Огурец свежий — 1 шт. Яйцо — 2–4 шт. Клюква — по вкусу Уксус — по вкусу Соль — по вкусу

Способ приготовления:

Рыбу очищаем, удаляем внутренности, жабры, отрезаем голову и хвост. Заливаем голову и хвост рыбы холодной водой, доводим до кипения, добавляем уксус, соль, нарезанные лук, морковь (1 шт.), корень петрушки и варим в течение 15–20 минут. Для того, чтобы придать цвет бульону, обжариваем без добавления жира нарезанный кольцами лук и кладем в бульон. Рыбное филе нарезаем на кусочки, кладем в невысокую кастрюлю, заливаем процеженным рыбным бульоном и варим до готовности рыбы. Бульон сливаем, а рыбу охлаждаем и выкладываем на тарелку, чередуя кусочки рыбы с кружками отварной моркови, свежим огурцом, кружками отварного яйца, кусочками лимона, клюквой и зеленью. Замачиваем желатин в холодной воде (40 г желатина на 1 л воды) на 2 часа. Набухший желатин кладем в горячий бульон, перемешиваем и охлаждаем. Взбиваем яичные белки, добавляем в охлажденный бульон (на 1 л воды 2 белка) и доводим до кипения на медленном огне. Когда белки свернутся, процеживаем горячий бульон через ткань, охлаждаем и в несколько приемов заливаем рыбу, чтобы не всплыли украшения. Ставим рыбу в холодное место и оставляем, пока бульон не застынет.

Яблоки, запеченные с медом и орехами

Ингредиенты:

Яблоко — 7 шт. Изюм — 190 г Мед — 7 ч. л. Орехи — 14 шт Корица с сахаром — 7 ч. л. Коньяк

Способ приготовления:

Яблоки наколоть вилкой по всей поверхности. Изюм промыть, сбрызнуть коньяком и оставить минут на 30. Удалить сердцевину и частично мякоть яблока, делать осторожно, чтобы не проткнуть яблоко насквозь. Положить внутрь каждого яблока по 1 чайной ложке меда, изюм и нарезанные крупно орехи — в каждое яблоко по 2 ореха. Сверху посыпать сахаром, смешанным с корицей. В форму налить на дно воды, примерно 1 см, выложить яблоки и поставить в духовку. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут (в зависимости от сорта яблок и от вашего вкуса).

Завиванец с яблоком

Ингредиенты:

Мука — 3 – 4 ст. Маргарин — 100 г Яйцо (желток) — 2 – 3 шт. Сахар — 130 г Дрожжи — 50 г Сметана — 100 г Яблоко — 1 кг Сухари (измельченные) — 2 ст. л. Варенье из вишен (без косточек) — 2 ст. л. Изюм — по вкусу Орехи (измельченные) — 100 г Корица — по вкусу Цедра апельсиновая — по вкусу

Способ приготовления: