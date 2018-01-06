Вечер перед Рождеством 2018: традиции

Уже завтра, 7 января, украинцы будут отмечать великий православный праздник — Рождество Христово. Этот день считается одним из самых светлых и добрых в году, поэтому с ним связано множество традиций! Подробнее о них читайте в нашем материале.

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Одной из православных традиций вечера перед Рождеством является строгий пост, который длится 40 дней. Даже рождественский сочельник, 6 января, на который принято готовить 12 блюд, должен быть постным.

Также стоит отметить, что на сочельник принято совершенно воздерживаться от еды до восхода первой звезды, которая символизирует известие о рождении Иисуса Христа. Только после появления этого небесного знака, по обычаям, начинают большую трапезу.

Собственно, 12 блюд всегда имели особое значение. Четкого перечня, какими они должны быть, нет. Но обязательными считаются: кутья, узвар, борщ, вареники, различная выпечка (помните, что все блюда исключительно постные). Остальной список еды зависит от региона и традиций страны, семейных обычаев хозяйки дома, предпочтений и вкусов домочадцев.

Одним из обычаев вечера перед Рождеством является облачение молодых людей в различные маски зверей и напевание задорных песен, чтобы привлечь внимание добрых сил и не разозлить злые, ведь считается, что именно в эту ночь они отчаянно борются за душу человека.

Для многих молодых девушек этот вечер может приоткрыть тайну будущего. Считается, что рождественские гадания невероятно точны и действительно могут поведать, что ждет именно вас.

В день Рождества на праздничном столе появлялись и мясные блюда, и крепкие напитки. А после застолья в кругу семьи и небольшого отдыха, наступает время для того, чтобы отправиться в гости и встретиться с близкими людьми.

Рождество считается добрым неспроста, ведь с давних времен именно в этот праздник прощались друг дугу обиды, люди просили прощения у всех, кого они могли задеть в минувшем году (для начала вы можете сделать это мысленно), загадывались желания, которые обязательно исполняются. Проведите большой праздник в кругу самых близких, пожелайте всем счастья и добра, загадайте самые сокровенные желания и поверьте в настоящее рождественское чудо! Счастливого Рождества!