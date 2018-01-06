Топ–7 гаданий на Рождество 2018

Гадания в Рождественскую ночь – это давний обычай, который особенно нравится девушкам. Редакция сайта СТБ собрала самые интересные и действенные способы рождественских гаданий: на суженого, на будущее, на имя будущего мужа и другие!

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Существует масса способов рождественских гаданий в ночь с 6 на 7 января. А также всеми этими способами вы можете пользоваться весь период святок с 6 по 19 января. Традиция гадать на святки берет свои корни в языческой Руси. Но согласитесь, это очень интересно – заглянуть в свое будущее. И даже если вы не верите в правдивость этих ритуалов, то благодаря рождественским гаданиям обеспечите себе и своим подругам очень веселое и запоминающееся времяпровождение!

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Итак, сначала несколько важных рекомендаций:

Лучше всего гадать вечером или в полночь, но все зависит от тех вариантов рождественских гаданий, которые вы выбрали. Есть гадания, которые следует выполнять вне дома, поэтому предварительно договоритесь с подругами, с чего вы начнете и составьте список того, что вам понадобится для выполнения ритуалов. В нашем арсенале рождественских гаданий есть способы погадать как для незамужних, так и для уже занятых барышень. Поэтому если вы собираете своих подруг для гаданий в Рождественскую ночь, не принимайте от них отговорки в стиле «я уже замужем, зачем мне это». В нашем материале есть варианты ритуалов на любой вкус! Помимо списка того, что вам понадобится, желательно также создать список тех гаданий, которые будут для вас актуальными, чтобы точно ничего не упустить. Если вы не успеете погадать в Рождественскую ночь, не забывайте, что у вас есть время это сделать вплоть до 19 января!

А вот и список гаданий в рождественскую ночь и на святки, которые мы считаем самым интересными и вам рекомендуем:

Рождественское гадание с чашками – узнай свое будущее в новом году

Чтобы погадать таким образом, вам необходим чайный сервиз. Лучше всего выбрать чашки одинакового размера. Также заранее подготовьте кольцо, монетку, лук, кусочек хлеба, сахар или конфетку, щепотку соли и в одну из чашек налейте немного воды. Все эти предметы необходимо положить в чашки. Один из гадающих должен поменять емкости местами, а остальные с закрытыми глазами выбрать себе по одной чашке. Трактовка будущего с помощью этого гадания следующая: хлеб – к благополучию и финансовой стабильности; конфета или сахар – к веселому году; кольцо – к бракосочетанию в грядущем году; монетка – к богатству или прибыли; соль – к горю, несчастью; лук – к слезам; вода – никаких перемен в новом году не произойдет.

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Гадание на Рождество и святки – «да или нет»

Для этого рождественского гадания нужно подготовить банку с крупой. Крупа может быть любая, но зерновая. Каждый гадающий с закрытыми глазами держит левую руку над баночкой и задает волнующий вопрос, на который можно ответить да или нет. После того, как вопрос задан, гадающий должен взять из банки щепотку зерна и высыпать на пол. Если получилось четное количество зерен – ответ на вопрос «да», а если нечетное – «нет».

Рождественское гадание по книге

Возьмите любую книгу, очень хорошо подойдут сборники стихов. Гадающий должен подержать книгу в руках и с закрытыми глазами вслух, либо про себя задать интересующий вопрос. После этого нужно назвать номер страницы и номер строки на ней (снизу или сверху). Открыв книгу на той странице, которую назвали, ищите номер строки – вся строка и будет ответом на ваш вопрос. Если же ответ дан невразумительный, попробуйте задать вопрос еще раз и повторно выбрать страницу и строку.

Гадание на Рождество и святки на суженого с ореховой скорлупой

В этом гадании ореховая скорлупа имеет очень важное значение, она будет отвечать на ваши вопросы. Итак, для гадания вам понадобится: половинка ореховой скорлупы, церковная свеча (желательно коротенькая, можете обрезать по надобности), таз с водой, бумага и ручка. Напишите на небольших листах бумаги мужские имена. Затем прикрепите эти бумажечки по краю таза с предварительно набранной в него водой. Зажгите свечу, накапайте воск в ореховую скорлупу и закрепите свечу в ней. Каждый гадающий должен взять ореховую скорлупу в руки и пустить по воде. Необходимо дождаться, когда скорлупка подплывет к какому-то из имен и зажжет его. Тогда сразу же берите бумагу и читайте имя, которое на ней написано. Если скорлупа остановилась и не плывет, значит вам еще не время знать имя своего суженого. Если скорлупа подплыла к бумажечке, но не подожгла ее – увлечение будет временным.

Гадание на святки с использованием еловой ветви

Это гадание лучше приберечь и осуществить в одиночестве. Вам понадобится еловая ветвь. Лучше всего запастись ей накануне гадания. Перед сном зажгите в своей спальне свечу и подержите над ней веточку, читая такой заговор 12 раз подряд: «Ель царица, всем деревьям мать, жить мне долго или смерти ждать; измены или верности; богатства или бедности?». Затем, кладите веточку под свою подушку и ложитесь спать. Вероятнее всего в эту ночь во сне вы увидите свое будущее. Если же вы проснетесь и забудете сон – значит вам не стоит его знать пока что. Достаньте ветвь ели из-под подушки: если веточка целая и зеленая – в этом году вас ждет успешная жизнь в достатке, без болезней и потрясений; а если иголочки сильно осыпались или ветвь пожелтела – год будет не очень успешным.

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Гадание на Рождество по собачьему лаю

В ночь с 6 на 7 января необходимо выйти на улицу, желательно выбрать населенный пункт с частными домами, в которых есть собаки. Возьмите с собой нож. Пусть и кажется это смешным, но необходимо несколько раз порезать снег, повторяя: «Черт, черт, не молчи, черт, черт, подскажи, какой мне муж попадется, смеяться или плакать придется?». Сделав это, замолчите и прислушайтесь к лаю собак или звукам, которые они издают. Если лай будет отрывистым и злым – муж будет угрюмым и строгим. Услышав заливистый и веселый лай, знайте – муж ваш будет добрым и простым. Если услышите вой – это плохо, замужество будет недолгим. А услышав рычание собак, знайте, что муж будет очень предусмотрительным и ревнивым.

Рождественское гадание на имя суженого

Это гадание не коллективное. Гадающая девушка пишет на бумажечках мужские имена и кладет их под свою подушку. Перед сном девушка три раза должна повторить заклинание: «Суженый ряженый назовись и во сне явись!». После этого гадающая может ложиться спать и ни с кем не должна говорить после сделанного до утра. Утром нужно вытащить из-под подушки бумажечку с именем: какое имя вытащите, так и будут звать мужа. А также вам может присниться ваш суженый во сне.

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Скорее собирайте своих подруг и устройте себе самый запоминающийся праздник, с помощью нашего списка рождественских гаданий!