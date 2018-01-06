Топ–7 гаданий на Рождество 2018

Гадания в Рождественскую ночь – это давний обычай, который особенно нравится девушкам. Редакция сайта СТБ собрала самые интересные и действенные способы рождественских гаданий: на суженого, на будущее, на имя будущего мужа и другие!
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Существует масса способов рождественских гаданий в ночь с 6 на 7 января. А также всеми этими способами вы можете пользоваться весь период святок с 6 по 19 января. Традиция гадать на святки берет свои корни в языческой Руси. Но согласитесь, это очень интересно – заглянуть в свое будущее. И даже если вы не верите в правдивость этих ритуалов, то благодаря рождественским гаданиям обеспечите себе и своим подругам очень веселое и запоминающееся времяпровождение!
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Итак, сначала несколько важных рекомендаций:
- Лучше всего гадать вечером или в полночь, но все зависит от тех вариантов рождественских гаданий, которые вы выбрали.
- Есть гадания, которые следует выполнять вне дома, поэтому предварительно договоритесь с подругами, с чего вы начнете и составьте список того, что вам понадобится для выполнения ритуалов.
- В нашем арсенале рождественских гаданий есть способы погадать как для незамужних, так и для уже занятых барышень. Поэтому если вы собираете своих подруг для гаданий в Рождественскую ночь, не принимайте от них отговорки в стиле «я уже замужем, зачем мне это». В нашем материале есть варианты ритуалов на любой вкус!
- Помимо списка того, что вам понадобится, желательно также создать список тех гаданий, которые будут для вас актуальными, чтобы точно ничего не упустить.
- Если вы не успеете погадать в Рождественскую ночь, не забывайте, что у вас есть время это сделать вплоть до 19 января!
А вот и список гаданий в рождественскую ночь и на святки, которые мы считаем самым интересными и вам рекомендуем:
Рождественское гадание с чашками – узнай свое будущее в новом году
Чтобы погадать таким образом, вам необходим чайный сервиз. Лучше всего выбрать чашки одинакового размера. Также заранее подготовьте кольцо, монетку, лук, кусочек хлеба, сахар или конфетку, щепотку соли и в одну из чашек налейте немного воды. Все эти предметы необходимо положить в чашки. Один из гадающих должен поменять емкости местами, а остальные с закрытыми глазами выбрать себе по одной чашке. Трактовка будущего с помощью этого гадания следующая: хлеб – к благополучию и финансовой стабильности; конфета или сахар – к веселому году; кольцо – к бракосочетанию в грядущем году; монетка – к богатству или прибыли; соль – к горю, несчастью; лук – к слезам; вода – никаких перемен в новом году не произойдет.
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Гадание на Рождество и святки – «да или нет»
Для этого рождественского гадания нужно подготовить банку с крупой. Крупа может быть любая, но зерновая. Каждый гадающий с закрытыми глазами держит левую руку над баночкой и задает волнующий вопрос, на который можно ответить да или нет. После того, как вопрос задан, гадающий должен взять из банки щепотку зерна и высыпать на пол. Если получилось четное количество зерен – ответ на вопрос «да», а если нечетное – «нет».
Рождественское гадание по книге
Возьмите любую книгу, очень хорошо подойдут сборники стихов. Гадающий должен подержать книгу в руках и с закрытыми глазами вслух, либо про себя задать интересующий вопрос. После этого нужно назвать номер страницы и номер строки на ней (снизу или сверху). Открыв книгу на той странице, которую назвали, ищите номер строки – вся строка и будет ответом на ваш вопрос. Если же ответ дан невразумительный, попробуйте задать вопрос еще раз и повторно выбрать страницу и строку.
Гадание на Рождество и святки на суженого с ореховой скорлупой
В этом гадании ореховая скорлупа имеет очень важное значение, она будет отвечать на ваши вопросы. Итак, для гадания вам понадобится: половинка ореховой скорлупы, церковная свеча (желательно коротенькая, можете обрезать по надобности), таз с водой, бумага и ручка. Напишите на небольших листах бумаги мужские имена. Затем прикрепите эти бумажечки по краю таза с предварительно набранной в него водой. Зажгите свечу, накапайте воск в ореховую скорлупу и закрепите свечу в ней. Каждый гадающий должен взять ореховую скорлупу в руки и пустить по воде. Необходимо дождаться, когда скорлупка подплывет к какому-то из имен и зажжет его. Тогда сразу же берите бумагу и читайте имя, которое на ней написано. Если скорлупа остановилась и не плывет, значит вам еще не время знать имя своего суженого. Если скорлупа подплыла к бумажечке, но не подожгла ее – увлечение будет временным.
Гадание на святки с использованием еловой ветви
Это гадание лучше приберечь и осуществить в одиночестве. Вам понадобится еловая ветвь. Лучше всего запастись ей накануне гадания. Перед сном зажгите в своей спальне свечу и подержите над ней веточку, читая такой заговор 12 раз подряд: «Ель царица, всем деревьям мать, жить мне долго или смерти ждать; измены или верности; богатства или бедности?». Затем, кладите веточку под свою подушку и ложитесь спать. Вероятнее всего в эту ночь во сне вы увидите свое будущее. Если же вы проснетесь и забудете сон – значит вам не стоит его знать пока что. Достаньте ветвь ели из-под подушки: если веточка целая и зеленая – в этом году вас ждет успешная жизнь в достатке, без болезней и потрясений; а если иголочки сильно осыпались или ветвь пожелтела – год будет не очень успешным.
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Гадание на Рождество по собачьему лаю
В ночь с 6 на 7 января необходимо выйти на улицу, желательно выбрать населенный пункт с частными домами, в которых есть собаки. Возьмите с собой нож. Пусть и кажется это смешным, но необходимо несколько раз порезать снег, повторяя: «Черт, черт, не молчи, черт, черт, подскажи, какой мне муж попадется, смеяться или плакать придется?». Сделав это, замолчите и прислушайтесь к лаю собак или звукам, которые они издают. Если лай будет отрывистым и злым – муж будет угрюмым и строгим. Услышав заливистый и веселый лай, знайте – муж ваш будет добрым и простым. Если услышите вой – это плохо, замужество будет недолгим. А услышав рычание собак, знайте, что муж будет очень предусмотрительным и ревнивым.
Рождественское гадание на имя суженого
Это гадание не коллективное. Гадающая девушка пишет на бумажечках мужские имена и кладет их под свою подушку. Перед сном девушка три раза должна повторить заклинание: «Суженый ряженый назовись и во сне явись!». После этого гадающая может ложиться спать и ни с кем не должна говорить после сделанного до утра. Утром нужно вытащить из-под подушки бумажечку с именем: какое имя вытащите, так и будут звать мужа. А также вам может присниться ваш суженый во сне.
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Скорее собирайте своих подруг и устройте себе самый запоминающийся праздник, с помощью нашего списка рождественских гаданий!