Православное Рождество: главные традиции празднования

7 января православный мир отмечает один из самых больших религиозных праздников в году — рождение Иисуса Христа. Этот день имеет немало уникальных традиций, обычаев и большую историю. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Рождество Христово символизирует рождение Сына Божьего. По библейским данным, Иисус был послан на землю, чтобы искупить грехи и спасти мир от уничтожения. День Его рождения разделил историю на «до» и «после». Так возникло понятие «наша эра».

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История Рождества

Божий Сын родился у плотника Иосифа и его жены Марии. Женщина долго не могла забеременеть. Но однажды к ней и ее мужу пришел ангел и сказал, что скоро Мария будет носить под сердцем Сына Божьего. Все так и произошло. Через 9 месяцев женщина родила в Вифлееме Иисуса. Ребенок появился на свет в хлеву со скотом. Первыми узнали о чуде пастухи. К ним спустился ангел и рассказал радостную весть. Он сказал, чтобы те следовали яркой звезды, и она проведет их к Ребенку. Пастухи так и сделали. Они были первыми людьми, которые поклонились Сыну Божьему. В качестве даров пастухи принесли золото, ладан и смирну. Именно так было принято одаривать Царей.

Слух об Иисусе долетела и до иудейского правителя Ирода. Он разозлился, узнав, что на свет появился настоящий Царь иудейский. И приказал убивать всех младенцев в возрасте до 2 лет. Однако это участие обошло Христа. Семья вместе с младенцем успела убежать в Египет, где и прожили до смерти Ирода.

С тех пор весь мир прославляет рождения Христа. В этот день принято украшать свои дома праздничными елками, которые символизируют евангельское дерево, ходить в храм и собираться за столом в кругу семьи.

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Традиции Рождества

Празднованию предшествует пост, который длится 40 дней, начиная с 28 ноября. Этот период называют еще Филипповкой. К празднику люди должны воздержаться от мясной и молочной пищи, пороков и активных празднований. Цель этого поста — очищение от грехов. Накануне Рождества — 6 января — родня садится за постный стол с 12 блюд в честь апостолов. Главное блюдо — кутья из пшеничной и ячменной каши с орехами, маком, медом и изюмом. За праздничным ужином в коем случае нельзя ссориться и спорить. В этот день все члены семьи должны быть дома и принимать участие в предпраздничных приготовлениях. К столу садятся, как только сойдет первая звезда. Перед ужином все читают молитву «Отче наш» и благодарят за еду.

Застолье начинают с кутьи которую едят только ложкой. Первым пробует основное рождественское блюдо — глава семьи, далее по кругу.

Стоит также обратить внимание на оформление стола. Традиционно его устилают соломой, на углу кладут зубчик чеснока, который будет оберегать семью от болезней и злых духов. Сверху стол покрывают скатертью.

На почетном месте ставят Дидуха. Это сноп, который делают из пшеницы или овса, символизирующий урожай, благополучие, богатство и родовой оберег. Считается, что присутствие Дидуха в доме приносит хорошее настроение, уют и праздничную атмосферу. Вечером верующие люди идут в церковь, чтобы почтить Сына Божьего. Служба начинается в полночь и длится до утра. На Рождество люди здороваются словами «Христос родился!», А в ответ слышат — «Славим его!».

Колядование

Особое место среди рождественских традиций занимают колядования. В Украине поют колядки, начиная с 6 января. В одних регионах принято колядовать 6 или 7 января, в других — 8.

В эти дни зачастую ходят с рождественскими песнопениями дети. Часто они носят с собой большую звезду, покрытую золотой фольгой. Она символизирует Вифлеемскую звезду, которая знаменовала рождение Мессии.

Детвора заходит в дом и просит заколядовать. Как только хозяева позволяют, дети начинают петь веселые песни. После этого колядников угощают сладостями и дают деньги.

Также на Рождество организуют вертеп. Это передвижной миниатюрный кукольный театр, размещают в коробке. Именно там и показывают рождественские спектакли, посвященные появлению Христа. Аналогом вертепа часто становятся и живые люди, которые сами показывают театрализованные выступления в честь праздника.