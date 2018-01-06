Приметы на Святой вечер: что можно и нельзя делать

6 января, день, предшествующий светлому Рождеству Христову, как и сам праздник, занимает особое место в православном календаре. Издавна Святой вечер принято проводить в соответствии с многочисленными традициями и обрядами. Сегодня полезно узнать, какие существуют приметы на Святвечер. В нашем материале мы расскажем, что делать в Святвечер можно, а что нельзя.

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В этот день за теплым домашним ужином, состоящим из двенадцати блюд, собирается вся семья. Главные угощения в Святой вечер – медовая, с маком и орешками кутья, а также узвар из сухофруктов. Кроме того, подают рыбу, вареники, картофель, постные сладкие и закусочные пироги, борщ, паляницу. После трапезы на столе можно оставить традиционное кушанье из злаков, рюмку и белое чистое полотенце – чтобы духи могли прийти на ужин, пока хозяева отдыхают. Свечи в Сочельник не тушат: они должны догореть сами. О чем еще нужно помнить в Святвечер?

Приметы в Святвечер

Множество верований, связанных с этой важной датой, относятся к погоде. Например, считается, что именно в Сочельник можно определить, удачным ли будет год для земледельцев.

Оттепель сулит плохой урожай.

Звездное небо – к хорошему урожаю.

Метель – благоприятный знак для пчеловода.

Ясное небо – повезет грибникам.

Немало примет сопровождают Святую вечерю.

Садиться за стол нужно после появления на небе первой звезды. Она возвещает рождение Христа.

Прежде чем приступать к еде, необходимо прочитать молитву и поблагодарить Господа.

Царицу ужина в Сочельник – кутью – первым должен отведать хозяин дома.

Если за столом нечетное количество гостей, ставят лишний прибор.

Что нельзя делать в Святвечер

Если вы хотите, чтобы фортуна благоволила вам в течение следующих двенадцати месяцев, возьмите на заметку то, что может ее отпугнуть.

Нельзя опаздывать к началу ужина. В противном случае, весь год придется провести далеко от дома.

Во время Святой вечери не рекомендуется разговаривать много и громко, а также выходить из-за стола и даже из дома. Считается, что так можно впустить в жилище нечистую силу.

Молодым девушкам и парням не стоит сидеть на углах стола, иначе им не удастся встретить свою любовь.

Угощения лучше запивать узваром, а взяв в руки ложку, снова класть ее на стол не полагается.

Не рекомендуется на праздничное семейное застолье приглашать друзей и знакомых. Вечер следует провести в кругу самых близких и родных.

Праздничные кушанья не доедают полностью: холодильник не должен оставаться пустым. В Рождество это дурной знак. Но при этом каждому члену семьи нужно отведать хотя бы по одной ложке каждого из двенадцати блюд.

Ссориться 6-го января категорически нельзя.

Что можно делать в Святвечер

Очень важно в этот день попросить прощения у всех, кого вы когда-либо обидели, а также простить тех, кто чем-то задел вас. Считается, что именно в Сочельник извиниться и забыть обиду проще.

Можно и нужно надевать нарядную и светлую одежду. Это не даст накликать траур.

В Святвечер принято поминать усопших.

По окончанию Святой вечери можно идти колядовать. Чем больше колядников посетит дом, тем плодотворнее будет наступивший год. Однако в некоторых регионах традиции отличаются, и колядовать ходят утром следующего дня.

Желания, загаданные в Святвечер, исполняются. Особенно, если сделать это, выйдя на улицу и увидев падающую звезду.

Также в этот день можно и нужно гадать.

Счастливого Рождества!

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