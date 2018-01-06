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Как приготовить кутью: рецепты из пшеницы, риса, перловки | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Кутья рождественская: рецепты из пшеницы, риса, перловки

Кутья рождественская: рецепты из пшеницы, риса, перловки

Телеканал СТБ

Одно из главных блюд на Рождество   кутья. Еще ее называют сочиво или коливо. Здесь каждый ингредиент имеет свое значение. Пшеница символизирует воскресение, мак достаток, а мед сладкую жизнь. Рождественскую кутью называют богатой. Считается, что чем она богаче, тем урожайнее будет следующий год. Подробнее о рецептах традиционной кутьи вы узнаете в нашем материале.


                                                        Кутья из пшеницы

Ингредиенты:

  • пшеница — 2 стакана
  • мак — 100 г
  • греческие орехи — 100 г
  • изюм — 100 г
  • мед — 2 ст. л.

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Для узвара:

  • сухофрукты (яблоки и груши) — 200 г
  • чернослив -150 г
  • сахар 2 ст. л.
  • мед 1 ст. л.

Приготовление:

  1. Пшеницу перед приготовлением замочите на ночь в холодной воде. Но если нет времени, можно замочить за 12 часа перед приготовлением. Далее залейте новой чистой водой и начинайте варить.
  2. Мак тоже заливаем водой и ставим на огонь. Доводим до кипения, но не кипятим. Снимаем с огня и накрываем крышкой. Даем маку настояться 4060 минут.
  3. Откладываем мак на сито, чтобы стекла вода. Далее можно растолочь мак в ступке или в кофемолке.
  4. Изюм заливаем горячей водой и оставляем на 30 минут. Греческие орехи поломайте на кусочки и подсушите на сковородке.
  5. Сварите узвар. Сухофрукты и чернослив заливаем 1,5 л воды, добавляем сахар. Варим на медленном огне после закипания 30 минут, добавляем мед, накрываем крышкой и даем настояться.
  6. В большой миске соединяем приготовленную пшеницу, мак, изюм, орехи и перемешиваем смесь. Заправляем кутью медом и заливаем 2 стаканами узвара  (добавляем узвар по вкусу до нужной консистенции)

                                                     Кутья из риса

Этот рецепт кутьи пригодится для тех, кто не любит изюм или просто хочет поэкспериментировать.

Ингредиенты:

  • рис — 30 г
  • орехи грецкие — 2 шт.
  • вишни консервированные  — 4 шт.
  • сахар  —  2 ч. л.
  • вода  — 30 мл.

Количество порций: 1

Приготовление:

  1. Отвариваем рис до готовности (хорошо подойдет длиннозернистый пропаренный рис). Затем откидываем его на сито и перекладываем в миску.
  2. В  маленькую миску насыпаем сахарный песок.
  3. К нему выливаем 30 мл кипятка. Перемешиваем до полного растворения крупинок.
  4. Греческие орехи очищаем  и измельчаем ножом. Всыпаем к рису.
  5. Консервированные вишни очищаем от косточек и  нарезаем кусочками.
  6. Перекладываем вишни к рису с орехами.
  7. Заранее приготовленный сахарный сироп вливаем в миску к рису.
  8. Перемешиваем и отправляем в холодильник на 30 минут.
  9. Перекладываем в пиалу и подаем к столу.

                                             Кутья из перловки

Классическую рождественскую кутью нужно готовить из целых зерен пшеницы, но времена уже не те, и хочется попробовать что-то новенькое. Этот рецепт отлично  подойдет на празднование Старого Нового года. Когда в кутью добавляют сливки, масло, молоко и даже сало.

Ингредиенты:

  • перловая крупа 200 г
  • мак 150 г
  • изюм 50 г
  • орехи 50 г
  • сливки ½ стакана
  • мед и сахар по вкусу

Приготовление:

  1. Перловою крупу промываем и заливаем холодной водой в соотношении 1:3. Варим на медленном огне.
  2. Заливаем мак холодной водой и оставляем на 12 часа.
  3. Когда маковые зерна уже набухнут, высыпаем в блендер и тщательно перемешиваем, чтобы выделилось белое молочко.
  4. Изюм запариваем кипятком.
  5. Орехи измельчаем в блендере.
  6. Когда перловка приготовится, добавляем в нее орехи, мак, изюм, мед и сахар.
  7. В конце заливаем сливками и тщательно перемешиваем.