Кутья рождественская: рецепты из пшеницы, риса, перловки

Одно из главных блюд на Рождество – кутья. Еще ее называют сочиво или коливо. Здесь каждый ингредиент имеет свое значение. Пшеница символизирует воскресение, мак – достаток, а мед – сладкую жизнь. Рождественскую кутью называют богатой. Считается, что чем она богаче, тем урожайнее будет следующий год. Подробнее о рецептах традиционной кутьи вы узнаете в нашем материале.





Кутья из пшеницы

Ингредиенты:



пшеница — 2 стакана

мак — 100 г

греческие орехи — 100 г

изюм — 100 г

мед — 2 ст. л.

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Для узвара:



сухофрукты (яблоки и груши) — 200 г

чернослив -150 г

сахар 2 ст. л.

мед 1 ст. л.

Приготовление:



Пшеницу перед приготовлением замочите на ночь в холодной воде. Но если нет времени, можно замочить за 1 – 2 часа перед приготовлением. Далее залейте новой чистой водой и начинайте варить. Мак тоже заливаем водой и ставим на огонь. Доводим до кипения, но не кипятим. Снимаем с огня и накрываем крышкой. Даем маку настояться 40 – 60 минут. Откладываем мак на сито, чтобы стекла вода. Далее можно растолочь мак в ступке или в кофемолке. Изюм заливаем горячей водой и оставляем на 30 минут. Греческие орехи поломайте на кусочки и подсушите на сковородке. Сварите узвар. Сухофрукты и чернослив заливаем 1,5 л воды, добавляем сахар. Варим на медленном огне после закипания 30 минут, добавляем мед, накрываем крышкой и даем настояться. В большой миске соединяем приготовленную пшеницу, мак, изюм, орехи и перемешиваем смесь. Заправляем кутью медом и заливаем 2 стаканами узвара (добавляем узвар по вкусу до нужной консистенции)

Кутья из риса



Этот рецепт кутьи пригодится для тех, кто не любит изюм или просто хочет поэкспериментировать.

Ингредиенты:

рис — 30 г

орехи грецкие — 2 шт.

вишни консервированные — 4 шт.

сахар — 2 ч. л.

вода — 30 мл.

Количество порций: 1

Приготовление:



Отвариваем рис до готовности (хорошо подойдет длиннозернистый пропаренный рис). Затем откидываем его на сито и перекладываем в миску. В маленькую миску насыпаем сахарный песок. К нему выливаем 30 мл кипятка. Перемешиваем до полного растворения крупинок. Греческие орехи очищаем и измельчаем ножом. Всыпаем к рису. Консервированные вишни очищаем от косточек и нарезаем кусочками. Перекладываем вишни к рису с орехами. Заранее приготовленный сахарный сироп вливаем в миску к рису. Перемешиваем и отправляем в холодильник на 30 минут. Перекладываем в пиалу и подаем к столу.

Кутья из перловки



Классическую рождественскую кутью нужно готовить из целых зерен пшеницы, но времена уже не те, и хочется попробовать что-то новенькое. Этот рецепт отлично подойдет на празднование Старого Нового года. Когда в кутью добавляют сливки, масло, молоко и даже сало.

Ингредиенты:



перловая крупа – 200 г

мак – 150 г

изюм – 50 г

орехи – 50 г

сливки – ½ стакана

мед и сахар по вкусу

Приготовление: