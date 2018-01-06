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Смс-поздравления с Рождеством Христовым 2018 | Телеканал СТБ
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Телеканал СТБ / Красивые SMS-поздравления с Рождеством Христовым

Красивые SMS-поздравления с Рождеством Христовым

Телеканал СТБ

Рождественские праздники согревают душу, потому что близкие люди рядом и их можно обнять и поздравить. Однако так много друзей и родственников остаются далеко от нас. Но выход есть: им можно отправить красивые SMS и поздравить от чистого сердца. SMS-поздравления с Рождеством Христовым 2018 мы собрали в одном материале. Ищите лучшие среди них и радуйте ваших близких.

В нашей подборке вы найдете смс как на украинском, так и на русском языке на любой вкус.  Вот и обещанный список поздравлений в стихах:

Хай смачна кутя удасться,

хай в сім’ї панує щастя.

Щоб весела коляда

мир вам в хату принесла.

Щоб весело і багато

провели Різдвяне свято!

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

зігріє вам сердце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

На небе зажглась первая звезда  — значит, светлый миг настал, Христос родился! Поздравляю тебя с Рождеством и желаю, чтобы в этот вечер и всегда твои мысли были чистыми и светлыми, как искрящийся снег за окном!

Любимую маму мою

Хочу с Рождеством я поздравить,

Поверь, от души говорю:

Хочу тебя, мама, прославить,

За то, что твоя доброта

По жизни всегда помогала.

Не меркнет твоя красота!

Желаю, чтоб ты не скучала.

На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відчиняє ангел двері

Позолоченим крилом.

Пахне сіном і кутею.

Зірка сяє, сніг рипить.

І колядка над землею

З білим ангелом летить.

Все небо вкрите зірочками, і одна з них  —  твоя.

З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!

Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.

І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!!!

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь рік добра!

Мы отмечаем Рождество.

И я тебе желаю, дочка,

Чтоб было ярким торжество,

Во всех делах поставить точку,

Сегодня нужно отдыхать.

Тебе здоровья я желаю,

И оптимизма не терять,

Ты сможешь многое, я знаю!

Любимый, единственный муж,

Тебя с Рождеством поздравляю.

И я единения душ

Для нас, как и прежде, желаю.

В работе всегда процветай,

Пусть труд твой не будет напрасным,

Почаще меня обнимай  —  

И все будет в жизни прекрасно!

Любимая, мне кажется порой,

Что Рождество  —  твой личный светлый праздник,

Ведь ты чиста прекрасною душой,

И много слов скажу тебе прекрасных.

Мой ангел, ты всегда прекрасной будь,

Всегда такой же нежной оставайся,

Меня люби, а о других забудь,

И, дорогая, чаще улыбайся!

Дорогой сынок, я хочу поздравить тебя с Рождеством Христовым, с праздником, когда на свет появился наш покровитель, который принес на землю благодать. Я желаю тебе никогда не отступать от своей цели и идти ровной дорогой по жизни. С праздником!

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку.

Хай різдвяні теплі зорі

Знищать смуток весь і горе.

Щастя, радості й добра.

С РОЖДЕСТВОМ!!!