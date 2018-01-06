Красивые SMS-поздравления с Рождеством Христовым

Рождественские праздники согревают душу, потому что близкие люди рядом и их можно обнять и поздравить. Однако так много друзей и родственников остаются далеко от нас. Но выход есть: им можно отправить красивые SMS и поздравить от чистого сердца. SMS-поздравления с Рождеством Христовым 2018 мы собрали в одном материале. Ищите лучшие среди них и радуйте ваших близких.
В нашей подборке вы найдете смс как на украинском, так и на русском языке на любой вкус. Вот и обещанный список поздравлений в стихах:
Хай смачна кутя удасться,
хай в сім’ї панує щастя.
Щоб весела коляда
мир вам в хату принесла.
Щоб весело і багато
провели Різдвяне свято!
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Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
зігріє вам сердце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!
На небе зажглась первая звезда — значит, светлый миг настал, Христос родился! Поздравляю тебя с Рождеством и желаю, чтобы в этот вечер и всегда твои мысли были чистыми и светлыми, как искрящийся снег за окном!
Любимую маму мою
Хочу с Рождеством я поздравить,
Поверь, от души говорю:
Хочу тебя, мама, прославить,
За то, что твоя доброта
По жизни всегда помогала.
Не меркнет твоя красота!
Желаю, чтоб ты не скучала.
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На столі свята вечеря,
Вся родина за столом.
Відчиняє ангел двері
Позолоченим крилом.
Пахне сіном і кутею.
Зірка сяє, сніг рипить.
І колядка над землею
З білим ангелом летить.
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Все небо вкрите зірочками, і одна з них — твоя.
З Різдвом Христовим я вітаю, бажаю миру і добра!
Здоров’я всій вашій родині, нехай Господь вас береже.
І білий янгол цілу скриню любові й щастя принесе!!!
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Куті смачної,
Коляди гучної,
Щасливого Різдва
І на весь рік добра!
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Мы отмечаем Рождество.
И я тебе желаю, дочка,
Чтоб было ярким торжество,
Во всех делах поставить точку,
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Сегодня нужно отдыхать.
Тебе здоровья я желаю,
И оптимизма не терять,
Ты сможешь многое, я знаю!
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Любимый, единственный муж,
Тебя с Рождеством поздравляю.
И я единения душ
Для нас, как и прежде, желаю.
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В работе всегда процветай,
Пусть труд твой не будет напрасным,
Почаще меня обнимай —
И все будет в жизни прекрасно!
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Любимая, мне кажется порой,
Что Рождество — твой личный светлый праздник,
Ведь ты чиста прекрасною душой,
И много слов скажу тебе прекрасных.
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Мой ангел, ты всегда прекрасной будь,
Всегда такой же нежной оставайся,
Меня люби, а о других забудь,
И, дорогая, чаще улыбайся!
Дорогой сынок, я хочу поздравить тебя с Рождеством Христовым, с праздником, когда на свет появился наш покровитель, который принес на землю благодать. Я желаю тебе никогда не отступать от своей цели и идти ровной дорогой по жизни. С праздником!
Хай різдвяна добра казка
Подарує тепло й ласку.
Хай різдвяні теплі зорі
Знищать смуток весь і горе.
Щастя, радості й добра.
С РОЖДЕСТВОМ!!!